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ΠΑΟΚ: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ – Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη έχοντας ουσιαστικά ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους συλλόγους να αναμένεται να προβούν σε επίσημες ανακοινώσεις. Εν τω μεταξύ, οι αντιδράσεις των φίλων του ΠΑΟΚ συνεχίζονται, με οπαδούς να διαμαρτύρονται στην Τούμπα για την πώληση του ποδοσφαιριστή.

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ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη έχοντας ουσιαστικά ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται.
  • Ο ΠΑΟΚ θα λάβει 26 εκατ. ευρώ συν 6 εκατ. σε μπόνους, με ποσοστό μεταπώλησης 15%, ενώ ο «Ντέλιας» υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές άνω των 3 εκατ. ευρώ.
  • Οι αντιδράσεις των φίλων του ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια συνεχίζονται, με οπαδούς να έχουν εγκατασταθεί στην Τούμπα και να έχουν αναρτήσει πανό «ΚΑΤΑΛΗΨΗ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/8) ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, έχοντας ουσιαστικά ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αυτό που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από τους δύο συλλόγους.

Όπως αναφέρει και ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ειδικός στα θέματα μεταγραφών, η μετακίνηση του «Ντέλια» είναι τελειωμένη υπόθεση. Ο ΠΑΟΚ θα λάβει 26 εκατομμύρια ευρώ συν άλλα 6 σε μορφή μπόνους ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 15%. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας που θα του αποφέρει κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

 

Κι ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις, οι αντιδράσεις των φίλων του ΠΑΟΚ συνεχίζονται. Από το μεσημέρι της Κυριακής (16/8), όταν κι έγινε γνωστό πως ο «Ντέλιας» θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, φίλοι της ομάδας έχουν… εγκατασταθεί στο γήπεδο της Τούμπας.

Μάλιστα, έχουν αναρτήσει και πανό που αναγράφει «ΚΑΤΑΛΗΨΗ» ενώ επιθυμούν να συνομιλήσουν με μέλη της διοίκησης – ιδανικά τον ίδιο τον μεγαλομέτοχο Ιβάν Σαββίδη. Παράλληλα, αρκετοί σύνδεσμοι οργανωμένων οπαδών έχουν προβεί σε ανακοινώσεις, εκφράζοντας αντίθετη γνώμη στην πώληση του 23χρονου μεσοεπιθετικού.

ΠΑΟΚ, οπαδοί, διαμαρτυρία, γραφεία ΠΑΕ
πηγή: ertsports.gr
ΠΑΟΚ, οπαδοί, διαμαρτυρία, Τούμπα
πηγή: ertsports.gr

«Ναυάγιο» με Μικελμπρενσίς

Εν τω μεταξύ, αναφορικά με το «ναυάγιο» της μεταγραφής του Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς στον ΠΑΟΚ, τα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να μην ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Ενώ την 1η Αυγούστου υπήρχε προφορική συμφωνία και ο δεξιός μπακ θα ερχόταν στην Ελλάδα για τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις, αυτό δε συνέβη. Ο πρώην άσος του Αμβούργου παραμένει ελεύθερος, με τη Βαλένθια και τη Χάβρη να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

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