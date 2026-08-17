Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρός 29χρονος – Το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε μπάρες και ανετράπη

Το νήμα της ζωής ενός 29χρονου άνδρα κόπηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Χαλκιδική.
Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο 84,7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών – Συκιάς και έγινε αντιληπτό την Κυριακή (16/8) κατά τη διάρκεια περιπολίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατόπιν αναζητήσεων.
Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα
Το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος, είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.