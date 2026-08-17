Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική: Νεκρός 29χρονος – Το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε μπάρες και ανετράπη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το νήμα της ζωής ενός 29χρονου άνδρα κόπηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Χαλκιδική.
  • Το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο.
  • Το τροχαίο δυστύχημα έγινε αντιληπτό την Κυριακή (16/8) κατά τη διάρκεια περιπολίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το νήμα της ζωής ενός 29χρονου άνδρα κόπηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Χαλκιδική.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο 84,7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών – Συκιάς και έγινε αντιληπτό την Κυριακή (16/8) κατά τη διάρκεια περιπολίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατόπιν αναζητήσεων.

Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος,  είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

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