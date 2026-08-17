Πάτρα: Ανήλικος διαρρήκτης-«spiderman», με «φάκελο» στην ΕΛ.ΑΣ., σκαρφάλωσε από λούκι σε διαμέρισμα και πήρε κοσμήματα

Διαρρήκτης ετών 14 με «φάκελο» στην αστυνομία, δεν το λες και το πιο συνηθισμένο. Ο ανήλικος, που σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές έχει ταυτοποιηθεί ως δράστης και σε νέα διάρρηξη, φαίνεται πως έχει αποκτήσει ιδιαίτερη «εξοικείωση» με τις εισβολές σε σπίτια στην Πάτρα.

Η τελευταία υπόθεση εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Πρόκειται για διάρρηξη σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, ιδιοκτησίας ηλικιωμένης γυναίκας, στην Πάτρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (15/8) και ο τρόπος με τον οποίο ο 14χρονος κατάφερε να μπει στο σπίτι δείχνει ότι δεν δίστασε να ρισκάρει.

Διαρρήκτης… «spiderman»

Σύμφωνα με το pelop.gr, αναρριχήθηκε από το λούκι της πολυκατοικίας και έφτασε μέχρι το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Στη συνέχεια μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς όμως να υπολογίσει ότι η ηλικιωμένη ένοικος βρισκόταν μέσα. Η γυναίκα αντιλήφθηκε ξαφνικά την παρουσία του και άρχισε να φωνάζει.

Ο ανήλικος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, άρπαξε όσα κοσμήματα πρόλαβε και τράπηκε σε φυγή. Η συνολική αξία των κοσμημάτων που αφαίρεσε υπολογίζεται στις 3.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 14χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Το παρελθόν του ανήλικου

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο αγόρι απασχολεί τις Αρχές. Μάλιστα, σε ηλικία μόλις 12 ετών είχε τραυματιστεί σοβαρά, στην προσπάθειά του να διαρρήξει διαμέρισμα στην Πάτρα. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ανέβει μαζί με έναν ακόμη ανήλικο, ο οποίος αναζητούνταν, σε πολυκατοικία στην οδό Ιωαννίνων. Κατά την προσπάθειά τους να μπουν σε διαμέρισμα, ο 12χρονος έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας του είχε κριθεί κρίσιμη.

Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε επιχειρήσει να μπει σε κατοικία για να κλέψει, όμως στην αυλή δέχθηκε επίθεση από σκυλιά και τραυματίστηκε. Το περιστατικό είχε προκαλέσει τότε αντιδράσεις, καθώς η μητέρα του φέρεται να είχε απειλήσει τους ιδιοκτήτες των σκυλιών με νομικές ενέργειες.

Τρία περιστατικά μέσα σε λίγα χρόνια, με τον ίδιο ανήλικο να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας. Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί στον ήδη μεγάλο φάκελο που έχει σχηματιστεί γύρω από τη δράση του.