Φωτιά στη Χαλκιδική – Καίει σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, για την οποία το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε στις 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:00. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 41 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.
  • Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής .

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