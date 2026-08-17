Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια σε Χρήστου και Σίσκο – «Η Ελλάδα διεκδικεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο του 2028»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τους κολυμβητές Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις επιτυχίες τους που ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης. Παράλληλα, ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης να διεκδικήσει η Ελλάδα τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στους κολυμβητές Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο, που μαζί με τα υπόλοιπα «δελφίνια» της εθνικής αποστολής, ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης.
  • Οι νέες διακρίσεις έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα πόλο, ενώ η κυβέρνηση αποφάσισε η Ελλάδα να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028.
  • Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η διοργάνωση θα είναι «μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί, για μία ακόμα φορά, στο διεθνές προσκήνιο», αναδεικνύοντας παράλληλα την εντυπωσιακή αναβάθμιση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

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Τα συγχαρητήριά του στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγάλες επιτυχίες τους, με τις οποίες, μαζί με τα υπόλοιπα «δελφίνια» της εθνικής αποστολής, ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο facebook.

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Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι νέες διακρίσεις έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα πόλο, ενώ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε η Ελλάδα να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Πολλά συγχαρητήρια στους κολυμβητές μας Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο που, μαζί με όλα τα «δελφίνια» της εθνικής μας αποστολής, ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης.

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Οι επιτυχίες τους μας κάνουν υπερήφανους σε συνέχεια, μάλιστα, της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα πόλο. Και σε μία στιγμή που η Κυβέρνηση αποφάσισε η χώρα μας να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί, για μία ακόμα φορά, στο διεθνές προσκήνιο, φιλοξενώντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Να αναδείξει τις αρετές των αθλητών μας που μας χαρίζουν διαρκώς μεγάλες συγκινήσεις.

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Αλλά και την εντυπωσιακή αναβάθμιση που έχει συντελεστεί στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες που αφορούν τον Υγρό Στίβο. Και, βέβαια, θα είναι μία αφορμή να παρακολουθήσουμε όμορφες αναμετρήσεις και να γιορτάσουμε πιο πολλές νίκες -αυτή τη φορά σε ελληνικά νερά».

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