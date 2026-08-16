Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου: Βίντεο με την απονομή του χρυσού μεταλλίου – «Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή»

Ο Απόστολος Χρήστου, από τον τόπο του προσωπικού θριάμβου του, το Παρίσι, εκεί όπου πριν δύο χρόνια στέφθηκε αργυρός Ολυμπιονίκης, φέτος κατέκτησε το πιο ψηλό σκαλί, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο.

Ήθελε να συμπληρώσει μια δεκαετία στο βάθρο των νικητών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Με μια εκπληκτική εμφάνιση και ένα φίνις για σεμινάριο τερμάτισε σε 52.27 και το χάρηκε με την ψυχή του.

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου

Οι δηλώσεις του Απόστολου Χρήστου μετά την απονομή

«Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή, δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες να τον ακούσεις, εκπροσωπώντας τη χώρα σου σε ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο γιατί νιώθω πραγματικά υπερήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα εμπνέω και την αποστολή στα επόμενα βήματα έτσι ώστε να έχει μέλλον και να φέρνει διακρίσεις», είπε αρχικά ο Χρήστου, για να συνεχίσει:

«Δείχνει μια σταθερότητα και μια συνέπεια (η κατάκτηση του χρυσού) και πάνω απ’ όλα στο ότι μπορώ να αποσπάσω τα μέγιστα από μία κούρσα χωρίς να έχει σημασία το πώς νιώθω ή σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Πάντα παίρνω το καλύτερο δυνατό και το μέγιστο αποτέλεσμα, όπως φάνηκε σήμερα.»

Για την κούρσα του και τη στρατηγική που ακολούθησε τόνισε: «Ήταν μια τακτική που έπρεπε να ακολουθήσω γιατί εχθές πέρασα πιο γρήγορα και στο τέλος δεν είχα δυνάμεις, επομένως έπρεπε να αλλάξω στρατηγική. Το χω δουλέψει και περισσότερο στην προπόνηση, το να περιμένω τα τελευταία για να αλλάξω ρυθμό και να κάνω αντεπίθεση, γιατί στις τελευταίες χεριές κρίνεται η κούρσα, αυτό φάνηκε και σήμερα. Οπότε με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία εκτέλεσα άρτια την κούρσα σήμερα και ήρθε το αποτέλεσμα που έπρεπε».

Σε ερώτηση για τον Παναγιώτη Βελέντζα τον προπονητή του που γιόρταζε, δήλωσε: «Όπως και το 22 που ανήμερα της γιορτής του βγήκα πρωταθλητής Ευρώπης στα 50 ύπτιο τώρα είμαι χρυσός, οπότε είναι μια παράδοση που πάει καλά. Χάρηκε πάρα πολύ και έμεινε στη συνέπεια και στη συνέχεια που έχω όλα αυτά τα δέκα χρόνια που είμαι στο βάθρο στο κατοστάρι. Που αυτό είναι που μένει στο τέλος και το πιο σημαντικό. Ο δικός μας στόχος ήταν αυτό, να διατηρηθώ για έκτο συνεχόμενο πρωτάθλημα όχι μόνο σε τελικό αλλά και σε βάθρο».