Κρήτη: Φωτιά στο Λασίθι – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε πριν απο λίγο στην στην περιοχή Κριτσά στο Λασίθι, στην Κρήτη.

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.

Μάλιστα εστάλη και μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 

 

 

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