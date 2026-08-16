Κρήτη: Φωτιά στο Λασίθι – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε πριν απο λίγο στην στην περιοχή Κριτσά στο Λασίθι, στην Κρήτη.

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Κριτσά Λασιθίου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Μάλιστα εστάλη και μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.