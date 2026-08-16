Κρήτη: Φωτιά στο Λασίθι – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε πριν απο λίγο στην στην περιοχή Κριτσά στο Λασίθι, στην Κρήτη.
Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Κριτσά Λασιθίου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026
Μάλιστα εστάλη και μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κριτσά της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 16, 2026