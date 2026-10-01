Σαν σήμερα 1 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα για την Νόσο Γκοσέ
- Διεθνής Ημέρα Καφέ
- Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων
- Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας
Γεγονότα
- 331 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρείου Γ’ του Κοδομανού, στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο μέγας στρατηλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας.
- 1873: Κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερίς» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομηλά.
- 1946: Εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νυρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
- 1960: Η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. (Εθνική εορτή)
- 1992: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Σαρατόγκα» βάλλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού «Μουαβανέτ», με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες.
- 2015: Το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ε.Ε. παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την «αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές Αρχές.
Γεννήσεις
- 1541: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος. (Θαν. 7/4/1614)
- 1924: Τζίμι Κάρτερ, 39ος πρόεδρος των Η.Π.Α. (Θαν. 29/12/2024)
- 1956: Μπάμπης Χολίδης, Έλληνας παλαιστής. (Θαν. 26/6/2019)
- 1957: Στέλιος Μάινας, Έλληνας ηθοποιός.
- 1966: Τζορτζ Γουεά, Λιβεριανός ποδοσφαιριστής και πολιτικός.
- 1969: Ζακ Γκαλιφιανάκις, Αμερικανός κωμικός, ελληνικής καταγωγής. Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης το ελληνικό του όνομα.
- 1974: Μαρία Σολωμού, Ελληνίδα ηθοποιός.
- 1984: Νάντια Μπουλέ, Ελληνίδα ηθοποιός & παρουσιάστρια.
Θάνατοι
- 1974: Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη Θήρα της Σαντορίνης. Το 1929, διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του Μινωϊκού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (1600 π.Χ.). (Γεν. 4/11/1901)
- 2004: Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος, που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες – πορτρέτα διάσημων σταρ του Χόλιγουντ, καθώς και για φωτογραφίσεις κορυφαίων μοντέλων. (Γεν. 15/5/1923)
- 2004: Ελένη Χατζηαργύρη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 9/11/1923)
- 2012: Έρικ Χομπσμπάουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. (Γεν. 9/6/1917)
- 2022: Σταμάτης Κόκοτας, Έλληνας τραγουδιστής. (Γεν. 23/3/1937)