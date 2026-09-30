Σε «Red Code» η Κρήτη για την επερχόμενη κακοκαιρία: Μεταβαίνουν στο νησί ομάδες της ΕΜΑΚ και του ΜΕΤΠΕ

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Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» , από σήμερα έως και την Κυριακή, έχει τεθεί η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της επερχόμενης κακοκαιρίας, που θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, και μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλός σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης.

Μεταβαίνουν στο νησί ομάδες της ΕΜΑΚ και του ΜΕΤΠΕ

Για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης, με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τις βραδινές ώρες σήμερα θα αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων για το συντονισμό των επιχειρήσεων καθώς και οι κατωθι δυνάμεις:

1. Ομάδα Ορμητικών Υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ,

2. Ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και

3. Ομάδα Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) με αντλητικά συγκροτήματα.

Η αποστολή των δυνάμεων αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.