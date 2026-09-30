Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Πύργου-Κυπαρισσίας – Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους και δύο παιδιά – ΦΩΤΟ

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στην έξοδο από το Κάτω Σαμικό προς Καϊάφα. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς και δυνάμεις της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση του περιστατικού, σύμφωνα με το ilialive.

Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μείζονος σημασίας αποδείχθηκε στο περιστατικό η συμβολή διασώστριας του ΕΚΑΒ η οποία αν και είχε σχολάσει από την υπηρεσία της, σταμάτησε στο σημείο προκειμένου να παράσχει βοήθεια στους τραυματίες μέχρι να παραληφθούν από τα ασθενοφόρα.

Εξίσου σημαντική ήταν και η συμβολή ενός αστυνομικού και ενός πυροσβέστη που αν και εκτός υπηρεσίας συνέβαλαν στην ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι να φτάσουν δυνάμεις της αστυνομίας.