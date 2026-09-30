Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Πύργου-Κυπαρισσίας – Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους και δύο παιδιά – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα σήμερα Τετάρτη το απόγευμα στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στην έξοδο από το Κάτω Σαμικό προς Καϊάφα, όπου δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η συμβολή εκτός υπηρεσίας διασώστριας του ΕΚΑΒ, αστυνομικού και πυροσβέστη στην παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα σήμερα Τετάρτη το απόγευμα στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, με συνολικά έξι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.
  • Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό και της αστυνομίας, ενώ οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Μείζονος σημασίας αποδείχθηκε η συμβολή διασώστριας του ΕΚΑΒ που, αν και είχε σχολάσει, παρείχε βοήθεια, καθώς και ενός αστυνομικού και ενός πυροσβέστη εκτός υπηρεσίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στην έξοδο από το Κάτω Σαμικό προς Καϊάφα. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς και δυνάμεις της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση του περιστατικού, σύμφωνα με το ilialive.

Οι τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μείζονος σημασίας αποδείχθηκε στο περιστατικό η συμβολή διασώστριας του ΕΚΑΒ η οποία αν και είχε σχολάσει από την υπηρεσία της, σταμάτησε στο σημείο προκειμένου να παράσχει βοήθεια στους τραυματίες μέχρι να παραληφθούν από τα ασθενοφόρα.

Εξίσου σημαντική ήταν και η συμβολή ενός αστυνομικού και ενός πυροσβέστη που αν και εκτός υπηρεσίας συνέβαλαν στην ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι να φτάσουν δυνάμεις της αστυνομίας.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΗΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΗΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΗΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΗΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΗΛΕΙΑ

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