Σαλαμίνα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού – 593 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, με συνολικά 593 άτομα να έχουν απομακρυνθεί από θαλάσσης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν το νησί. Οι τελευταίοι 22 απεγκλωβισμένοι μεταφέρονται με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι των Παλουκίων.

Στην περιοχή παραμένουν για επιτήρηση και παροχή συνδρομής δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος.

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