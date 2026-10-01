Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Μήνυμα 112 στο Ρέθυμνο, πού υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

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Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων με Α.Α. 6 που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-26 12:00 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Σήμερα, Πέμπτη (01-10-2026) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ρέθυμνο: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για την κακοκαιρία – «Αποφεύγετε τις μετακινήσεις»

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες στο Ρέθυμνο, με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Η προειδοποίηση αφορά σε όλους όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στην περιοχή, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και να καταστήσουν επικίνδυνο το οδικό δίκτυο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις χθεσινές προγνώσεις, αναμένονταν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα έφταναν τα 9 μποφόρ.

Παράλληλα, ιδιαίτερα πιθανό ήταν να σημειωθούν πάνω από 300 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε Χανιά και Ρέθυμνο, με τους μετεωρολόγους να επισημαίνουν ότι πρόκειται για ποσότητα νερού που κανονικά πέφτει σε διάστημα ενός εξαμήνου και αναμενόταν να καταγραφεί μέσα σε μόλις τέσσερις με πέντε ημέρες.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων.

Κλειστά σχολεία στο Οροπέδιο Λασιθίου και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος

Όπως ανακοίνωσαν οι Δήμοι Οροπεδίου Λασιθίου και Μινώα Πεδιάδος, με απόφαση Δημάρχου αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων για σήμερα.

Η απόφαση ελήφθη λόγω της κακοκαιρίας που επηρεάζει την περιοχή και με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων κατά τις μετακινήσεις τους.

Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο, Φόδελε και Αγία Πελαγία

Την ίδια ώρα, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου τα σχολεία στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις δύο περιοχές.

Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία και στον Δήμο Μαλεβιζίου. Συγκεριμένα σήμερα δε θα λειτουργήσουν ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου στην Αγία Πελαγία, καθώς και τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Αγίας Πελαγίας και του Φόδελε.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και οι Δημοτικοί Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο – Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά για Αργοσαρωνικό

Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με αποτέλεσμα να παραμένουν ανεκτέλεστα τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει έως περίπου τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται νέο δελτίο, μέσω του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση για το εάν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.

Τι ισχύει στον Πειραιά

Διαφορετική είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ειδικότερα, ορισμένα δρομολόγια ταχύπλοων δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί με την έκδοση του νεότερου δελτίου.