Καιρός: Πρωτομηνιά με τοπικές βροχές και ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο – Αναλυτικά η πρόγνωση

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Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς τα έντονα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών υποχωρούν.

Ωστόσο, αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στην Κρήτη.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα νεφελώδης, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις και γενικά βελτιωμένες συνθήκες, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά, με κυρίως αίθριο καιρό και τοπικές νεφώσεις στα ορεινά.

Στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα διατηρηθούν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στην Εύβοια, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις. Στη βόρεια Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα βορειότερα τμήματα και θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στη Θεσσαλία, τα έντονα φαινόμενα αποτελούν πλέον παρελθόν. Θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.