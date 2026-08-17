Αδιανόητο περιστατικό στην Ηλεία: Ομάδα ατόμων εισέβαλε σε Αστυνομικό Τμήμα για να πάρει έναν προσαχθέντα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (16/8) στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού στη Γαστούνη Ηλείας, όταν ομάδα Ρομά εισέβαλε στο κτίριο επιχειρώντας να απελευθερώσει έναν προσαχθέντα ομόφυλό τους. Η εισβολή οδήγησε σε επίθεση εναντίον αστυνομικών, πρόκληση φθορών σε γραφεία και πόρτες, και κινητοποίηση της ΕΛΑΣ με ενισχυμένες δυνάμεις στην περιοχή, καθώς και την παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ομάδα ατόμων εισέβαλε νωρίς το πρωί της Κυριακής (16/8) στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού στη Γαστούνη Ηλείας, επιχειρώντας να πάρει μαζί της άνδρα που είχε προσαχθεί για έλεγχο.
  • Η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε γρήγορα, με ένταση μέσα στο κτίριο, επίθεση εναντίον αστυνομικών και φθορές σε χώρους, γραφεία και πόρτες του Τμήματος.
  • Οι εξελίξεις προκάλεσαν κινητοποίηση της ΕΛΑΣ, με ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στη Γαστούνη και τον Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος να έχει μεταβεί στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα αδιανόητο περιστατικό καταγγέλλεται πως σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (16/8) στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού στη Γαστούνη Ηλείας, όταν ομάδα ατόμων εισέβαλε στο κτίριο, επιχειρώντας να πάρει μαζί της άνδρα που είχε προσαχθεί για έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για ομάδα Ρομά που έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα μετά την προσαγωγή ομόφυλού τους. Η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε γρήγορα, με ένταση μέσα στο κτίριο, επίθεση εναντίον αστυνομικών και φθορές σε χώρους του Τμήματος.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς, σύμφωνα το ilialive τα άτομα που εισέβαλαν στο ΑΤ δεν περιορίστηκαν σε λεκτική αντιπαράθεση, αλλά προκάλεσαν ζημιές σε γραφεία και πόρτες.

Ενισχυμένες δυνάμεις από τα ξημερώματα

Οι εξελίξεις προκάλεσαν κινητοποίηση της ΕΛΑΣ και από νωρίς το πρωί της Δευτέρας ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στη Γαστούνη.

Στην περιοχή φέρεται να έχει μεταβεί και ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, ο οποίος ενημερώθηκε για όσα συνέβησαν την Κυριακή και βρίσκεται στην Ηλεία προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση μαζί με τις τοπικές αστυνομικές Αρχές.

 

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