Φωτιά στα Άγραφα Ευρυτανίας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Αυγούστου 2026 σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026