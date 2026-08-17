Κατσαφάδος: Έως το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές στους πυρόπληκτους του Πόρτο Γερμενό

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος μίλησε το πρωί της Δευτέρας (17/8) για τις ενέργειες που δρομολογούνται για τις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας ενώ αναφέρθηκε και στις ενέργειες που έχουν γίνει για την Σίβηρη Χαλκιδικής.

Όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος ο «κρατικός μηχανισμός κινήθηκε άμεσα» και προσέθεσε ότι ήδη συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο Δήμο Κασσάνδρας και στη Σίβηρη της Χαλκιδικής όπου σε συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες ενώ την Τετάρτη (19/8) παρουσία του ίδιου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης θα γίνει μια σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασσάνδρας.

Τι είπε για την Σαλαμίνα

«Ξεκινάμε σήμερα και στη Σαλαμίνα», σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια «για την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας χθες» σε μία από τις δύο πυρκαγιές στη Σαλαμίνα.

Όπως ανέφερε από την πρώτη εικόνα που έχουν και για τις δύο περιοχές ο αριθμός των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές είναι λιγότερα από 15.

«Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές στους πυρόπληκτους του Πόρτο Γερμενό»

Παράλληλα αναφερόμενος στις αυτοψίες και στη διαδικασία των αποζημιώσων για τους πυρόπληκτους στο Πόρτο Γερμενό στη Δυτική Αττική, τόνισε ότι «ολοκληρώθηκε το πρώτο αίτημα σε σχέση με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμένο».

«Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας μας έστειλε το πρώτο αίτημα με τους πρώτους 49 δικαιούχους. Οπότε μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ξεκινήσουν να πληρώνονται. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε στείλει τα χρήματα για την οικοσκευή, τα χρήματα που αντιστοιχούν σε αυτούς τους 49 δικαιούχους και περιμένουμε και τα υπόλοιπα αιτήματα από τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας για τους υπόλοιπους που έχουν κάνει την αίτησή τους για να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπλέον αναφορικά με τη διαδικασία για την επισκευή και ανακατασκευή των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε ότι η σχετική ΚΥΑ είναι έτοιμη και την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διαδικασία ώστε οι πολίτες από αρχές Σεπτέμβρη να μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους ώστε να προχωρήσουν στην επισκευή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.

Σχετικά με την κατεδάφιση των «κόκκινων σπιτιών» στο Πόρτο Γερμενό ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι για αυτά τα κτίρια η Πολιτεία θα αναλάβει τα έξοδα της κατεδάφισής τους «ώστε να πάρουν το απαραίτητο δικαιολογητικό για να προχωρήσουν μετά στην ανακατασκευή τους» και προσέθεσε ότι το ίδιο θα ισχύσει και τις υπόλοιπες περιοχές όπου αυτό κριθεί σκόπιμο.

«Δηλαδή όπου υπάρχουν “κόκκινα” κτίρια προς κατεδάφιση θα αναλάβει το κράτος, η πολιτεία τα έξοδα κατεδάφισης», σημείωσε.

Αναφορικά με τα σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα» στο Πόρτο Γερμενό ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε ότι έχουν αυξηθεί από 79 σε 101. «Έχουμε φτάσει στα 101 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό τα οποία έχουν χαρακτηριστεί “κόκκινα” και είναι για ανακατασκευή», υπογράμμισε.

Τι είπε για το μπουρίνι που «έπνιξε» την Μάνη

Παράλληλα σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στη Μάνη ο κ. Κατσαφάδος σημείωσε ότι αυτό το οποίο συνέβη «είναι κάτι μοναδικό». «Δεν αποτελεί άλλοθι η κλιματική κρίση. Με κατοίκους που συνομίλησα, με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, δεν το έχουν ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή τους», τόνισε και προσέθεσε ότι ο όγκος νερού που έπεσε ήταν μεγάλος σε μία περιοχή γεωγραφικά μικρή.

«Κινητοποιήθηκε και εκεί ο κρατικός μηχανισμός. Σήμερα που μιλάμε όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και σήμερα βρίσκονται κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και στο Δήμο Ανατολικής Μάνης ούτως ώστε να καταγράψουν τις τυχόν ζημιές οι οποίες έχουν γίνει σε κτίρια και σε επιχειρήσεις. Κάναμε μια συντονισμένη ενέργεια τόσο με την Περιφέρεια όσο και με το Δήμο ούτως ώστε να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μηχανήματα έργου και την επόμενη μέρα να μπορέσει να εξομαλυνθεί η ζωή στην περιοχή. Σήμερα τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα πάνε στα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί κάποιες ζημιές ώστε να λάβουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις για να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν τις αιτήσεις τους και να πάρουν αυτά τα οποία δικαιούνται σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή και διάφορες άλλες αποζημιώσεις», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα φαινόμενα ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι αύριο θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής ενώ προσέθεσε ότι από την ενημέρωση που έχουν οι πληγείσες επιχειρήσεις είναι ελάχιστες. «Αύριο που θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κυβερνητικής Κρατικής Αρωγής θα κάτσουν και θα πάρουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα έχουν να κάνουν με πολίτες και επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν πληγεί από όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα», τόνισε ο κ. Κατσαφάδος.

Καταλήγοντας ο κ. Κατσαφάδος επισήμανε: «Η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές, απλά η κλιματική κρίση δημιουργεί τέτοιες συνθήκες ούτως ώστε να είναι δύσκολη η πυρόσβεση η κατάσβεση των πυρκαγιών. Επί το πλείστον φωτιές βάζει ο άνθρωπος. Ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια είτε από δόλο» και προσέθεσε ότι οι συλλήψεις μέχρι στιγμής αγγίζουν τις 300, αριθμός που αποτελεί, όπως είπε, «ρεκόρ σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνικά δεδομένα». «Όλοι μας έχουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε», σημείωσε και προσέθεσε:

«Στη χώρα μας έχουν γίνει τεράστια άλματα. Προφανώς πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, θα πρέπει να υπάρξει ακόμα καλύτερη συνεργασία της κοινωνίας, του κράτους και των διαφόρων άλλων μηχανισμών».

Τέλος ο κ. Κατσαφάδος μίλησε για το νομοσχέδιο για την κρατική αρωγή, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών.

«Με το άνοιγμα της Βουλής μπαίνει στις Επιτροπές και άμεσα μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου θα έχει γίνει νόμος του κράτους ένα νομοσχέδιο το οποίο πλέον ψηφιοποιεί όλες τις διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την κρατική αρωγή, μπαίνουν και κάποια νέα επιδόματα, κάποια νέα οικονομικά βοηθήματα για να μπορέσουμε να συνδράμουμε ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα τους πυρόπληκτους και γενικά όσους έχουν πέσει θύματα μεγάλων καταστροφών και πλέον ο πολίτης μόνο με μία ηλεκτρονική αίτηση θα μπορεί σε πάρα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σχεδόν άμεσα να παίρνει τις αποζημιώσεις που του αναλογούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαφάδος.