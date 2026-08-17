Φωτιά στην Χαλκιδική: Άρχισαν οι αιτήσεις κρατικής αρωγής για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις – Οδηγίες βήμα-βήμα

Ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι αιτήσεις κρατικής αρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την μεγάλη φωτιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Kασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Πώς θα κάνετε αίτηση – Οδηγίες βήμα-βήμα

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, οι πληγείσες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρωγής στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, έως τις 12 Οκτωβρίου 2026, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]), είτε μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας ή ΕΛΤΑ, είτε με φυσική παρουσία στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Χαλκιδικής (Διοικητήριο 1ος όροφος – Τ.Κ. 631 00, τηλ: 23713 51401).

Η επιχορήγηση παρέχεται κατά εφαρμογή του Νόμου 4797/2021(Α’66) και οι αιτούντες δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή Κρατικής Αρωγής να διενεργήσει αυτοψία την επιχείρησή τους με σκοπό την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών:

Ως «Δικαιούχοι κρατικής αρωγής», νοούνται :

«Επιχειρήσεις»: βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα.

«Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς»: τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες επιτροπές εντός εύλογου διαστήματος, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση του προσδιορισμού και της εκτίμησης της ζημιάς, καθώς και για τη διαπίστωση της οικονομικής δραστηριότητας στη δηλωθείσα εγκατάσταση κατά την ημερομηνία της πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται ότι οι ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές μετά την 26.09.2021 δεν καλύπτονται πλέον από την Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, αλλά αρμόδια γι’ αυτές είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).