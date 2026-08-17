Ρέθυμνο: Ποια είναι η 90χρονη γιαγιά που «έκανε θραύση» σε πανηγύρι στις Μαργαρίτες – Η συγκλονιστική ιστορία της – BINTEO

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Οι όμορφες ψυχές δεν γηράσκουν ποτέ, βγάζουν με θράσος γλώσσα στη φθορά του χρόνου και έστω και για λίγο… τον «νικούν».

Μια τέτοια ψυχή είναι και η 90χρονη γιαγιά που εξέφρασε την επιθυμία της να πάει στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο και οι κάτοικοι με χαρά την πήγαν και την χόρεψαν, μεταφέροντάς την πάνω σε ξαπλώστρα.

Η συγκλονιστική ιστορία της 90χρονης

Πρόκειται για τη Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, γνωστή και ως «Καρίνα των Ανωγειανών»!

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Ρεθεμνιώτισσα Κατερίνα Μανετάκη, «υπήρξε μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί, συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνι, εξαιρετική χορεύτρια φλαμένγκο, την έφερε ο δρόμος της στα Ανώγεια μέσα από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη που άκουσε στο Βερολίνο.

Αναζήτησε το χωριό του και φτάνοντας σε αυτό, μαθαίνοντας την ιστορία του χωριού, αποφάσισε να κάνει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τ’ Ανώγεια.

Ως γλύπτρια τοπίου, η Καρίνα Ρεκ, δημιούργησε τον “Αντάρτη της Ειρήνης” στο οροπέδιο της Νίδας δουλεύοντας δύο χρόνια με Ανωγειανούς εργάτες!

Είναι κατασκευασμένος από 5000 πέτρες από την περιοχή και είναι ορατός μόνο από εναέρια μέσα σε υψόμετρο κάθετα πάνω του ή από δορυφόρο

Η Καρίνα τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου.

Αυτή λοιπόν η όμορφη ψυχή χόρεψε και έγραψε ιστορία… για ακόμη μια φορά!