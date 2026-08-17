Ρέθυμνο: Ποια είναι η 90χρονη γιαγιά που «έκανε θραύση» σε πανηγύρι στις Μαργαρίτες – Η συγκλονιστική ιστορία της – BINTEO

Η 90χρονη Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, γνωστή ως «Καρίνα των Ανωγειανών», παρευρέθηκε σε πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, όπου οι κάτοικοι την μετέφεραν και την χόρεψαν πάνω σε ξαπλώστρα. Η Καρίνα Ρεκ, υπήρξε μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί και συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνι, ενώ δημιούργησε τον «Αντάρτη της Ειρήνης» στο οροπέδιο της Νίδας ως μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανώγεια.

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90χρονη γιαγιά «έκανε θραύση» σε πανηγύρι στις Μαργαρίτες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 90χρονη γιαγιά «έκανε θραύση» στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μυλοποτάμου, με τους κατοίκους να την μεταφέρουν και να την χορεύουν πάνω σε ξαπλώστρα.
  • Πρόκειται για την Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, γνωστή και ως «Καρίνα των Ανωγειανών». Υπήρξε μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί και συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνι.
  • Η Καρίνα Ρεκ έφτασε στα Ανώγεια εμπνευσμένη από τραγούδι του Ψαραντώνη και δημιούργησε τον «Αντάρτη της Ειρήνης» στο οροπέδιο της Νίδας, ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τ’ Ανώγεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι όμορφες ψυχές δεν γηράσκουν ποτέ, βγάζουν με θράσος γλώσσα στη φθορά του χρόνου και έστω και για λίγο… τον «νικούν».

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Μια τέτοια ψυχή είναι και η 90χρονη γιαγιά που εξέφρασε την επιθυμία της να πάει στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο και οι κάτοικοι με χαρά την πήγαν και την χόρεψαν, μεταφέροντάς την πάνω σε ξαπλώστρα.

Η συγκλονιστική ιστορία της 90χρονης

Πρόκειται για τη Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, γνωστή και ως «Καρίνα των Ανωγειανών»!

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Ρεθεμνιώτισσα Κατερίνα Μανετάκη, «υπήρξε μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί, συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνι, εξαιρετική χορεύτρια φλαμένγκο, την έφερε ο δρόμος της στα Ανώγεια μέσα από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη που άκουσε στο Βερολίνο.

Αναζήτησε το χωριό του και φτάνοντας σε αυτό, μαθαίνοντας την ιστορία του χωριού, αποφάσισε να κάνει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τ’ Ανώγεια.

Ως γλύπτρια τοπίου, η Καρίνα Ρεκ, δημιούργησε τον “Αντάρτη της Ειρήνης” στο οροπέδιο της Νίδας δουλεύοντας δύο χρόνια με Ανωγειανούς εργάτες!

Είναι κατασκευασμένος από 5000 πέτρες από την περιοχή και είναι ορατός μόνο από εναέρια μέσα σε υψόμετρο κάθετα πάνω του ή από δορυφόρο

Η Καρίνα τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου.

Αυτή λοιπόν η όμορφη ψυχή χόρεψε και έγραψε ιστορία… για ακόμη μια φορά!

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