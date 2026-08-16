Κρήτη: Μετέφεραν σε ξαπλώστρα κατάκοιτη ηλικιωμένη για να μη χάσει το γλέντι στο πανηγύρι – Δείτε βίντεο

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Άφωνοι έμειναν όσοι βρίσκονταν στο πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη τον Δεκαπενταύγουστο.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έχει καταγράψει νέους να μεταφέρουν με την… ξαπλώστρα στο γλέντι μία γιαγιά με κινητικά προβλήματα, μπροστά στην εξέδρα των τραγουδιστών.

Πολλοί σχολίασαν αρνητικά το περιστατικό, ενώ άλλοι διευκρίνιζαν ότι η ηλικιωμένη το διασκέδαζε με την ψυχή της και φέρεται να το ζήτησε η ίδια, καθώς δεν ήθελε να μη συμμετέχει στο πανηγύρι της περιοχής, αλλά και για να μη μείνει μόνη στο σπίτι την ώρα που όλο το χωριό γιόρταζε.

Η ξαπλωμένη γιαγιά φαίνεται να χτυπά παλαμάκια υπό τους ήχους της κρητικής μουσικής, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Η ανάρτηση του Κρητικού καλλιτέχνη, Πέτρου Μαρούλη

«Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν….!!». Με αυτή τη φράση σχολίασε το περιστατικό ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης, Πέτρος Μαρούλης. Ο ίδιος ανέβασε το βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.