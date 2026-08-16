Κρήτη: Μετέφεραν σε ξαπλώστρα κατάκοιτη ηλικιωμένη για να μη χάσει το γλέντι στο πανηγύρι – Δείτε βίντεο

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει νέους να μεταφέρουν μια ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα, ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα, στο πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη.

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Κρήτη- κατάκοιτη γιαγιά- πανηγύρι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέοι μετέφεραν σε ξαπλώστρα κατάκοιτη ηλικιωμένη για να μη χάσει το γλέντι στο πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη τον Δεκαπενταύγουστο του περασμένου έτους.
  • Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με πολλούς να σχολιάζουν αρνητικά, ενώ άλλοι διευκρίνιζαν ότι η ηλικιωμένη το διασκέδαζε με την ψυχή της και φέρεται να το ζήτησε η ίδια.
  • Ο Κρητικός καλλιτέχνης Πέτρος Μαρούλης σχολίασε το βίντεο με τη φράση «Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν….!!», ενώ η ξαπλωμένη γιαγιά φάνηκε να χτυπά παλαμάκια υπό τους ήχους της κρητικής μουσικής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άφωνοι έμειναν όσοι βρίσκονταν στο πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη τον Δεκαπενταύγουστο.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έχει καταγράψει νέους να μεταφέρουν με την… ξαπλώστρα στο γλέντι μία γιαγιά με κινητικά προβλήματα, μπροστά στην εξέδρα των τραγουδιστών.

Πολλοί σχολίασαν αρνητικά το περιστατικό, ενώ άλλοι διευκρίνιζαν ότι η ηλικιωμένη το διασκέδαζε με την ψυχή της και φέρεται να το ζήτησε η ίδια, καθώς δεν ήθελε να μη συμμετέχει στο πανηγύρι της περιοχής, αλλά και για να μη μείνει μόνη στο σπίτι την ώρα που όλο το χωριό γιόρταζε.

Η ξαπλωμένη γιαγιά φαίνεται να χτυπά παλαμάκια υπό τους ήχους της κρητικής μουσικής, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Η ανάρτηση του Κρητικού καλλιτέχνη, Πέτρου Μαρούλη

«Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν….!!». Με αυτή τη φράση σχολίασε το περιστατικό ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης, Πέτρος Μαρούλης. Ο ίδιος ανέβασε το βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

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