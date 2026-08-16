Αιματηρό επεισόδιο στον Ασπρόπυργο: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος άνδρας που δέχτηκε σφαίρα στην πλάτη

Σε «Φαρ Ουέστ» μετατράπηκε περιοχή του Ασπροπύργου με ανταλλαγή πυροβολισμών που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, το αιματηρό επεισόδιο έγινε το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου προς τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου, στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. Οι ένοπλες συμπλοκές εκτυλίχθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία του συνοικισμού: το πρώτο στο κέντρο, πάνω από τον ΑΔΜΗΕ στην οδό Σπάρτης, και το δεύτερο προς την περιοχή Τζαβερδέλα, στις οδούς Δελφών και Μπουμπουλίνας.

Στο νοσοκομείο με σφαίρα στην πλάτη

Από τα διασταυρούμενα πυρά, ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, δεχόμενος σφαίρα στην πλάτη. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κρατικό της Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται, την ώρα που οι Αρχές βρίσκονται σε συναγερμό για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, ενώ έχουν ενταθεί οι αστυνομικές έρευνες και οι περιπολίες στον Ασπρόπυργο, υπό τον φόβο νέου κύκλου αντιποίνων.