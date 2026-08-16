Αιματηρό επεισόδιο στον Ασπρόπυργο: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος άνδρας που δέχτηκε σφαίρα στην πλάτη

Περιοχή του Ασπροπύργου μετατράπηκε σε «Φαρ Ουέστ» μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου που δέχθηκε σφαίρα στην πλάτη. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, με τις αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε «Φαρ Ουέστ» μετατράπηκε περιοχή του Ασπροπύργου, με έναν άνδρα να τραυματίζεται σοβαρά από σφαίρα στην πλάτη, έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών.
  • Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου προς τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου, στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, με ένοπλες συμπλοκές σε δύο σημεία.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές ως αιτία της ακραίας κλιμάκωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε «Φαρ Ουέστ» μετατράπηκε περιοχή του Ασπροπύργου με ανταλλαγή πυροβολισμών που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, το αιματηρό επεισόδιο έγινε το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου προς τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου, στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. Οι ένοπλες συμπλοκές εκτυλίχθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία του συνοικισμού: το πρώτο στο κέντρο, πάνω από τον ΑΔΜΗΕ στην οδό Σπάρτης, και το δεύτερο προς την περιοχή Τζαβερδέλα, στις οδούς Δελφών και Μπουμπουλίνας.

Στο νοσοκομείο με σφαίρα στην πλάτη

Από τα διασταυρούμενα πυρά, ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, δεχόμενος σφαίρα στην πλάτη. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κρατικό της Νίκαιας, όπου και νοσηλεύεται, την ώρα που οι Αρχές βρίσκονται σε συναγερμό για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, ενώ έχουν ενταθεί οι αστυνομικές έρευνες και οι περιπολίες στον Ασπρόπυργο, υπό τον φόβο νέου κύκλου αντιποίνων.

 

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