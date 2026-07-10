Ασπρόπυργος: «Το βυτίο έχανε λάδι, εγώ ένα τσιγάρο άναψα και πήρα φωτιά» – Βίντεο με τραυματία εργαζόμενο λίγο μετά την έκρηξη στην επιχείρηση

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Οι πρώτες στιγμές μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο έχουν καταγραφεί σε ένα νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Κατά τη φωτιά και την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τα τρία διασωληνωμένα στη ΜΕΘ.

Στο βίντεο του MEGA καταγράφονται οι πρώτες στιγμές μετά την ισχυρή έκρηξη που φαίνεται να προκλήθηκε από βυτιοφόρο μεταφοράς προπανίου και βρισκόταν εντός του χώρου της επιχείρησης.

Στο βίντεο ακούγονται φωνές που λένε: «Πήρατε την Πυροσβεστική; Ασθενοφόρο πήρες;».

Σε άλλο σημείο ακούγεται: «Πω πω, βρε αδελφέ κάηκες πολύ. Πήγαινε εκεί δίπλα να μπεις στο νερό λίγο».

Κάποια στιγμή διακρίνεται ένας εργαζόμενος της επιχείρησης να βγαίνει από το φλεγόμενο συνεργείο. Όταν το άτομο που καταγράφει το βίντεο τον ρωτά πώς ξέσπασε η φωτιά, εκείνος ακούγεται να απαντά: «Μάλλον από το βυτίο εκεί. Έχανε λάδι. Εγώ άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά».

Δύο συλλήψεις

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για τη φωτιά και τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε χώρο επιχειρήσεων στον Ασπρόπυργο. Πλέον, οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρχαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον χώρο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 07:40, σε μονοπρόσωπη εταιρεία-συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος. Λίγο αργότερα σημειώθηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις, ενώ στις 08:30 εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής. Η φωτιά επεκτάθηκε σε εγκαταστάσεις και οχήματα, ενώ πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την περιοχή. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια, βυτιοφόρα, φορτηγά και αυτοκίνητα.

Μάρτυρες περιέγραψαν τις στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη. «Ακούμε ένα τεράστιο μπουμ! Και βλέπουμε μια μεγάλη φλόγα. Μας πνίγει ο καπνός. Έκλεισε όλη η περιοχή». Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε: «Πεταχτήκαμε έξω. Ακούσαμε και φωνές εν τω μεταξύ. Φωνές, ουρλιαχτά».

Η έρευνα της ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κινητοποιήθηκε άμεσα για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ μετέβησαν από την πρώτη στιγμή στον χώρο του συμβάντος.

Οι αξιωματικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, προκειμένου να διακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αρχές συνέλαβαν δύο ημεδαπούς. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης-συνεργείου και τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η ΔΑΕΕ συνεχίζει την προανακριτική διαδικασία, υπό την εποπτεία της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού.

Στο βυτίο υπήρχαν περίπου 1,5 έως 2 τόνοι προπανίου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από βυτιοφόρο που είχε μεταφερθεί σε συνεργείο για εργασίες επισκευής στις σούστες του οχήματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο βυτίο υπήρχε ποσότητα προπανίου, ενώ αρχικά είχε γίνει λόγος για υπολείμματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αρχική έκρηξη προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης ή οξυγονοκόλλησης. Στη συνέχεια, η φωτιά επεκτάθηκε στο βυτιοφόρο και ακολούθησε νέα έκρηξη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου φέρεται να κατέθεσε ότι μέσα στο βυτίο υπήρχαν περίπου 1,5 έως 2 τόνοι προπανίου. Οι Αρχές εξετάζουν αν το βυτίο είχε αδειάσει πλήρως πριν από τις εργασίες και αν είχε προηγηθεί η απαραίτητη διαδικασία gas-free, δηλαδή η πλήρης απομάκρυνση κάθε ποσότητας υγραερίου από τη δεξαμενή.

Στο σημείο εντοπίστηκαν, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, διάσπαρτες φιάλες προπανίου, φιάλες οξυγόνου και μία δεξαμενή.