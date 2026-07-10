Ισπανία: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά στο Λος Γκαγιάρδος της Αλμερίας – Αρκετοί εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους

Ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη στον δήμο Los Gallardos της Αλμερία (πληθυσμός 3.110) αυξήθηκε σε 12, μετά τον θάνατο έξι ακόμη ανθρώπων που επιβεβαιώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν εκκενωθεί προληπτικά. Μερικά από τα θύματα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε οχήματα που τυλίχτηκαν στις φλόγες σε έναν οικισμό στον γειτονικό δήμο Bédar, όπως ανέφεραν οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Ανδαλουσίας (112) σε ανακοίνωσή τους. Πηγές από την Κυβερνητική Αντιπροσωπεία δήλωσαν στην El Pais ότι ο αριθμός των νεκρών είναι προσωρινός. Αρκετοί πολίτες ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112) το απόγευμα ότι είχε πέσει καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στον αυτοκινητόδρομο N-340, προκαλώντας την πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα σε μια κοντινή δασώδη περιοχή.

Η πιο καταστροφική πυρκαγιά μέχρι σήμερα

Ο Υπουργός Προεδρίας, Υγείας και Εκτάκτων Αναγκών της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σαντς, δήλωσε ότι πρόκειται για «την πιο καταστροφική πυρκαγιά μέχρι σήμερα» στην περιοχή και χαρακτήρισε την κατάσταση ως μια «πρωτοφανή τραγωδία». Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, εξέφρασε την θλίψη του για την «τραγωδία». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι είναι «όλοι συντετριμμένοι» από τα «τρομερά νέα». Ο ηγέτης της Ανδαλουσίας μετέφερε τα «βαθιά συλλυπητήρια» της κυβέρνησής του στις οικογένειες των νεκρών.

Επί του παρόντος, περίπου 150 άτομα προσωπικό και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με μια Ιατρική Μονάδα Δασικών Πυρκαγιών (UMIF), μια Ομάδα Διοίκησης Δασικών Πυρκαγιών (EMIF) και μια μονάδα από το Δίκτυο Έκτακτης Ανάγκης της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας (REJA). Η Στρατιωτική Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης (UME) έχει επίσης ενεργοποιηθεί και αναπτυχθεί με 150 άτομα προσωπικό για να συνεργαστεί με την Infoca (την Υπηρεσία Πρόληψης και Κατάσβεσης Δασικών Πυρκαγιών της Ανδαλουσίας), τους πυροσβέστες και την υπόλοιπη επιχειρησιακή ομάδα.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη» για τις συνέπειες της πυρκαγιάς και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. «Βαθιά θλίψη και οργή για τις τρομερές συνέπειες της πυρκαγιάς που έπληξε την επαρχία της Αλμερίας. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες όσων πέθαναν στην πυρκαγιά στο δάσος Λος Γκαγιάρδος», έγραψε ο Σάντσεθ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρωθυπουργός ευχήθηκε επίσης «ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» και εξέφρασε την «αλληλεγγύη του με όλους τους πληγέντες κατοίκους».

⚫️ Con el alma encogida y rotos de dolor. Nuestro profundo pesar a las familias de las seis personas fallecidas en el #IFLosGallardos y el cariño de todos a los municipios afectados por el incendio. Una tragedia. Estamos consternados por esta terrible noticia. https://t.co/kxSsmR3yvQ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 9, 2026

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, οι κάτοικοι των συνοικιών Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos και La Serena, καθώς και τα σπίτια στην περιοχή Pinar κοντά στο Bédar, παρέμειναν εκκενωμένα. Στο Bédar, μια γυναίκα υπέστη εγκαύματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Torrecárdenas. Ένα άλλο άτομο έλαβε τις πρώτες βοήθειες για εισπνοή καπνού και μεταφέρθηκε επίσης στο ίδιο νοσοκομείο.

Τέσσερα άλλα άτομα έλαβαν επιτόπια περίθαλψη για αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα. Η περιφερειακή κυβέρνηση εκκένωσε επίσης περίπου 1.000 άτομα από την κατοικημένη περιοχή Parque Botánico και την παραλία της κατοικημένης περιοχής Los Flamingos, η οποία περιλαμβάνει περίπου 400 κατοικίες. Το αθλητικό κέντρο της πόλης έχει ανοίξει για να παρέχει στέγη σε τυχόν εκκενωμένους που μπορεί να το χρειάζονται.

Στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών, συνολικά 54 άτομα λαμβάνουν φροντίδα από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης που έχει αναπτυχθεί επί τόπου.

Δεύτερο μέτωπο στην Εστεπόνα

Εκτός από την πυρκαγιά στην Αλμερία, μια άλλη πυρκαγιά ξέσπασε στην Εστεπόνα (Μάλαγα, πληθυσμός 79.621). Η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας έχει προληπτικά εκκενώσει περίπου εκατό κατοίκους από μια κατοικημένη περιοχή στην Κόστα ντελ Σολ. Στην Κόρδοβα, μια άλλη πυρκαγιά ανάγκασε την αναστολή της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας, αν και η σιδηροδρομική κυκλοφορία αποκαταστάθηκε γύρω στις 9:00 μ.μ.

Λίγα λεπτά πριν τις 5:00 μ.μ., ξέσπασε πυρκαγιά σε δασώδη περιοχή στα περίχωρα της Εστεπόνα. Σταδιακά εξαπλώθηκε βόρεια προς τον δήμο Μπεναχάβις (Μάλαγα, πληθυσμός 9.472), ενώ καπνός ήταν ορατός από μεγάλο μέρος της ακτογραμμής της Μάλαγα. Δεδομένης της εξέλιξης της πυρκαγιάς, του ανέμου και της ζέστης, η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας αποφάσισε να εκκενώσει προληπτικά περίπου εκατό κατοίκους της κατοικημένης περιοχής Parque Botánico Country Club. Έκλεισε επίσης τον αυτοκινητόδρομο AP-7 -μεταξύ των χιλιομέτρων 1.054 και 1.070, με κατεύθυνση προς το Κάντιθ- για να διευκολύνει το έργο των πυροσβεστών που μάχονται με τις φλόγες. Ο δρόμος έχει έκτοτε δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς ανάγκασε τον Υπουργό Προεδρίας να ενεργοποιήσει το επιχειρησιακό επίπεδο 1 του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο υποδεικνύει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία του πληθυσμού.

Κοντά στη γειτονιά Πινάρ ντε Μπεντάρ, περισσότεροι από εκατό δασοπυροσβέστες δίνουν μάχη για να προστατεύσουν σπίτια λίγα μέτρα μακριά από τις φλόγες , με ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν έως και 50 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κατάσβεσης Δασικών Πυρκαγιών της Ανδαλουσίας (INFOCA). Τα επίγεια συνεργεία, εξοπλισμένα με τρία πυροσβεστικά οχήματα, υποστηρίζονται από οκτώ αεροσκάφη, οκτώ ελικόπτερα και μια ιατρική μονάδα. Το δημοτικό συμβούλιο ζήτησε από τους κατοίκους να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους, να προστατευτούν από τον καπνό και να αποφεύγουν την περιοχή.

Εν τω μεταξύ, στην Κόρδοβα, μια άλλη πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 3:00 μ.μ. στην τάφρο κατά μήκος του παλιού αυτοκινητόδρομου N-IV ανάγκασε το κλείσιμο του δρόμου και, αργότερα, την αναστολή της σιδηροδρομικής υπηρεσίας μεταξύ Αλκολέα ντε Κόρδοβα και της πρωτεύουσας της επαρχίας. Το περιστατικό επηρέασε τα τρένα υψηλής ταχύτητας που ταξίδευαν μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας από τις 7:00 μ.μ., σύμφωνα με τον Διαχειριστή Σιδηροδρομικών Υποδομών (Adif). Γύρω στις 9:00 μ.μ., η Renfe ανέφερε ότι η πυρκαγιά είχε σβήσει και ότι η υπηρεσία είχε ξαναρχίσει. Εξήγησε επίσης ότι τα ακινητοποιημένα τρένα επανεκκίνησαν σταδιακά τα δρομολόγιά τους. Ο παλιός αυτοκινητόδρομος N-IV έχει επίσης δοθεί ξανά στην κυκλοφορία.

Η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ανδαλουσίας (EMA) προτρέπει όλους να επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού έκτακτης ανάγκης, και ιδίως να αποφεύγουν την προσέγγιση της ζώνης πυρκαγιάς για την αποφυγή περιττών κινδύνων.