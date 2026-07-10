Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (10/7) – Πού θα δείτε τον αγώνα Ισπανία – Βέλγιο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ

Το ματς Ισπανία-Βέλγιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:55: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Γερμανίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Γερμανίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:10: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Γερμανίας (Δοκιμές)
15:00: Novasports 6HD | Genesis Scottish Open
15:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Γερμανίας (Δοκιμές)
15:30: Novasports Prime | Άρθουρ Φέρι – Μίσα Ζβέρεφ (Ημιτελικός Wimbledon)
15:55: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας (Δοκιμές)
18:00: Novasports Prime | Γιανίκ Σίνερ – Νόβακ Τζόκοβιτς (Ημιτελικός Wimbledon)
21:00: ΕΡΤ1 | IAAF Diamond League Μονακό
22:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ισπανία – Βέλγιο (Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου)