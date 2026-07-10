Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (10/7) – Πού θα δείτε τον αγώνα Ισπανία – Βέλγιο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Το ματς Ισπανία-Βέλγιο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:55: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Γερμανίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Γερμανίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto3 Γκραν Πρι Γερμανίας (Δοκιμές)

15:00: Novasports 6HD | Genesis Scottish Open

15:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Moto2 Γκραν Πρι Γερμανίας (Δοκιμές)

15:30: Novasports Prime | Άρθουρ Φέρι – Μίσα Ζβέρεφ (Ημιτελικός Wimbledon)

15:55: COSMOTE SPORT 5 HD | MotoGP Γκραν Πρι Γερμανίας (Δοκιμές)

18:00: Novasports Prime | Γιανίκ Σίνερ – Νόβακ Τζόκοβιτς (Ημιτελικός Wimbledon)

21:00: ΕΡΤ1 | IAAF Diamond League Μονακό

22:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ισπανία – Βέλγιο (Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου)

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