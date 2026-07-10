«Η μουσική ήταν η πρώτη μου επιθυμία»: Ο Άντονι Χόπκινς κυκλοφορεί το πρώτο του single

Ο Άντονι Χόπκινς εξέπληξε τον κόσμο με την κυκλοφορία του πρώτου του single, «Bracken Road», επιτυγχάνοντας την «πρώτη του επιθυμία» να υπογράψει δισκογραφικό συμβόλαιο στα 88 του χρόνια. Το ντεμπούτο άλμπουμ του, «Life Is a Dream», μια συλλογή συνθέσεων έξι δεκαετιών, θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα από την Decca Classics, με τη συνεργασία του μαέστρου Γκουστάβο Ντουνταμέλ και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Άντονι Χόπκινς κυκλοφορεί το πρώτο του single, “Bracken Road”, και υπογράφει δισκογραφικό συμβόλαιο, δηλώνοντας ότι έχει πετύχει την «πρώτη του επιθυμία».
  • Το πρώτο άλμπουμ του 88χρονου ηθοποιού, “Life Is a Dream”, θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, αποτελώντας μια συλλογή κομματιών που έχει συνθέσει επί έξι δεκαετίες.
  • Η μουσική του, εμπνευσμένη από παιδικές του αναμνήσεις, ερμηνεύεται από τον βραβευμένο με Grammy μαέστρο Γκουστάβο Ντουνταμέλ και την Φιλαρμονική Ορχήστρα.

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Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι έχει πετύχει την «πρώτη του επιθυμία» να υπογράψει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο, με το πρώτο του single να κυκλοφορεί σήμερα.

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Το πρώτο άλμπουμ του 88χρονου ηθοποιού του Χόλιγουντ, Life Is a Dream, θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα από την Decca Classics. Πρόκειται για μια συλλογή από κομμάτια που έχει συνθέσει σε διάστημα έξι δεκαετιών.

Το ντεμπούτο single, Bracken Road, είναι εμπνευσμένο από τις παιδικές του αναμνήσεις από το Margam στη νότια Ουαλία και τους δρόμους, τα λιβάδια, τις γεωργικές εκτάσεις και τα βουνά που περιέβαλλαν το οικογενειακό του σπίτι τη δεκαετία του 1940.

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Ο Χόπκινς, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για τους ρόλους του στις ταινίες «Η Σιωπή των Αμνών» και «Ο Πατέρας», δήλωσε: «Η μουσική ήταν η πρώτη μου επιθυμία, η πρώτη μου ευχή, συνθέτω μουσική όλη μου τη ζωή. Μερικά από αυτά τα κομμάτια έχουν ζήσει μαζί μου εδώ και δεκαετίες και εξακολουθώ να βρίσκω τον εαυτό μου να επιστρέφει σε αυτά. Όλη μου η ζωή είναι ένα όνειρο. Το να υπογράψω με την Decca είναι η τιμή μιας ζωής».

ΧΟΠΚΙΝΣ
Το Life Is a Dream, ένα άλμπουμ του Anthony Hopkins, κυκλοφορεί από την Decca τον επόμενο μήνα. Φωτογραφία: Universal Music Group/PA

«Μετέτρεψε κάθε νότα σε βαθύ και ανεξίτηλο νόημα»

Η μουσική του ερμηνεύεται από τον βραβευμένο με Grammy μαέστρο Γκουστάβο Ντουνταμέλ και την Φιλαρμονική Ορχήστρα.

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Ο ηθοποιός, ο οποίος γεννήθηκε στο Πορτ Τάλμποτ, συνθέτει μουσική από την παιδική του ηλικία και άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία τεσσάρων ετών.

«Ήταν πραγματικό προνόμιο να συνεργαστώ με τη διακεκριμένη Φιλαρμονική Ορχήστρα και τους βιρτουόζους σολίστ, τσελίστα Γκρεγκόριο Νιέτο και κλασικό πιανίστα Σέρτζιο Τιέμπο. Η βαθύτατη ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου απευθύνονται στον μαέστρο Γκουστάβο Ντουνταμέλ, του οποίου η τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του μουσικού ταξιδιού» περιγράφει ο διάσημος ηθοποιός.

«Με τη χαριτωμένη ακρίβεια της μπαγκέτας του, μετέτρεψε κάθε νότα σε βαθύ και ανεξίτηλο νόημα, δημιουργώντας ένα εικαστικό τοπίο που προσκαλεί τον ακροατή να νιώσει και να φανταστεί κάτι μοναδικά προσωπικό» πρόσθεσε.

Το τραγούδι Bracken Road συντέθηκε από τον Χόπκινς το 1963, όταν ήταν νεαρός ηθοποιός στο Liverpool Playhouse. Αποτίει φόρο τιμής στην Ουαλία σε ένα άλλο κομμάτι του άλμπουμ, το My Fatherland, ένα κομμάτι που είπε ότι έγραψε για να «τιμήσει το ταπεινό του ξεκίνημα», προσθέτοντας: «Είμαι γιος του πατέρα μου, του αρτοποιού».

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