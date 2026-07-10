e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως σήμερα

Έως σήμερα θα δουν “το χρώμα του χρήματος” αρκετοί πολίτες στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
Ειδικότερα:
Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει έως σήμερα 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Και από την ΔΥΠΑ πληρώνονται :
- 20.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 33.000 δικαιούχους
- 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης