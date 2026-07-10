e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως σήμερα

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ καταβάλλουν σήμερα συνολικά 56 εκατομμύρια ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους. Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει εφάπαξ σε 800 δικαιούχους, ενώ η ΔΥΠΑ καταβάλλει επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και χρήματα από προγράμματα απασχόλησης σε 52.500 πολίτες.

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Oικονομία

ατμ, atm, κάρτα, χρήματα, xrimata
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως σήμερα θα δουν “το χρώμα του χρήματος” αρκετοί πολίτες στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει έως σήμερα 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ πληρώνει 40.000.000 ευρώ σε 52.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έως σήμερα θα δουν “το χρώμα του χρήματος” αρκετοί πολίτες στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους  από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει έως σήμερα 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Και από την ΔΥΠΑ  πληρώνονται :

  • 20.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 33.000 δικαιούχους
  • 1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
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