e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως σήμερα

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Έως σήμερα θα δουν “το χρώμα του χρήματος” αρκετοί πολίτες στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλει έως σήμερα 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Και από την ΔΥΠΑ πληρώνονται :