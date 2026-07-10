Καύσιμα: Νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης – «Φωτιά» οι τιμές σε κρέατα

Με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να ξεπερνάει τα 76 δολάρια το βαρέλι από τα περίπου 71 πριν από μια εβδομάδα καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 6%, μετά το τέλος της εκεχειρίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι καταναλωτές αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι με ανατιμήσεις στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης τις επόμενες ημέρες.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ήδη σήμερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι τιμές στα καύσιμα έχουν «τσιμπήσει» σε μια ημέρα περίπου 1 λεπτό με την μέση τιμή να φτάνει στο 1,96 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης το 1,78 ευρώ ανά λίτρο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση τις τελευταίες 3 ημέρες έχουν αυξηθεί 7 λεπτά το λίτρο η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και 2 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη. Οι εκτιμήσεις είναι ότι στις αμέσως απόμενες ημέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης το 1,80 ευρώ ανά λίτρο.

«Φωτιά» οι τιμές στα κρέατα

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφουν για ακόμη έναν μήνα οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός καταγράφει μείωση τον Ιούνιο φτάνοντας στο 4,4% από 5,2%, τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο, 3,9% τον Μάρτιο, 2,7% τον Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο με τις ετήσιες ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν στο 2,7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) μέσα σε έναν χρόνο ακριβότερα πωλούνται κατά 15,6% το μοσχάρι, 16,2% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά, 11,1% τα αλίπαστα ψάρια, 2,4% τα γαλακτοκομικά και τα αβγά, 1,6% το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, κατά 9,7% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 4% τα φρούτα, 6,5% οι χυμοί φρούτων, 4,3% ο καφές ενώ 7,1% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενοίκια, 5,3% το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας, 12% το πετρέλαιο κίνησης, 12,8% η βενζίνη, 8,3% είναι οι ετήσιες ανατιμήσεις σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία, τα αεροπορικά εισιτήρια 15,6%, ακριβότερα 7% είναι τα ασφάλιστρα υγείας και 4% τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Στο αντίποδα σημαντική μείωση της τάξης του 12,8% έχει η τιμή του ελαιόλαδου και το ρύζι 6,9%.

Μειώσεις από τον Σεπτέμβριο

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες, Πέμπτη κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Ναπολέοντα Μαραβέγια, συζητήθηκαν τα προϊόντα και το ύψος των μειώσεων που θα γίνουν σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα από τον Σεπτέμβριο. Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων (τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης) και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκο «η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα – τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 ως 4 μήνες»

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα προϊόντα στα οποία θα υπάρξουν μειώσεις από τον Σεπτέμβριο είναι τα εξής: