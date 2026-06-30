Καύσωνας στην Ευρώπη: Η Κομισιόν ξεσπά κατά των αρνητών της κλιματικής αλλαγής – Το «στοίχημα» της ΕΕ με τα ορυκτά καύσιμα

Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη αποτελεί μια «δραματική προειδοποίηση» για την ανάγκη άμεσης απόρριψης όσων αρνούνται την κλιματική κρίση, σύμφωνα με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριμπέρα.

Η αρμόδια για την πράσινη μετάβαση της ΕΕ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση σε όσους αναπαράγουν ιδεολογικά υποκινούμενα ψεύδη, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων εις βάρος της επιστήμης και των ίδιων των πολιτών.

Σκληρή γλώσσα από την αντιπρόεδρο της Κομισιόν

Μιλώντας στον Guardian, η Τερέσα Ριμπέρα χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για να περιγράψει την αδράνεια απέναντι στην κλιματική αλλαγή, η οποία οδήγησε στα τρέχοντα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας.

«Αυτή είναι μια δραματική προειδοποίηση που μας στέλνει για άλλη μια φορά η φύση για το τι σημαίνει να έχουμε ένα διαφορετικό κλιματικό σύστημα», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που βιώνουμε σήμερα [με τη μορφή ζέστης-ρεκόρ] είναι αυτό που ξέραμε ότι θα μπορούσε να συμβεί, αλλά δεν ήμασταν αρκετά έξυπνοι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες. Υπάρχει ακόμα αυτή η σφοδρή μάχη ενάντια στα γεγονότα, την επιστήμη, την ετοιμότητα και τις επενδύσεις [σε καθαρή ενέργεια], επομένως αποτυγχάνουμε απέναντι στους ανθρώπους. Πρέπει να απορρίψουμε αυτού του είδους τις μ@λ@κίες που βασίζονται σε ψέματα και στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα των ανθρώπων».

Η Ριμπέρα θυμήθηκε ότι στην εφηβεία της άκουγε ένα ισπανικό τραγούδι με τίτλο «37 Βαθμοί», το οποίο περιέγραφε τι συμβαίνει όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει τόσο ψηλά – κάτι που τότε βίωνε μόνο για λίγες ημέρες τον χρόνο στη Μαδρίτη.

Σήμερα, όπως τόνισε, «αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει τρεις, τέσσερις, πέντε εβδομάδες, ακόμη και στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στο Βερολίνο».

Παράλληλα, κατηγόρησε τα «ανόητα και ιδεολογικά υποκινούμενα ψέματα» που διαδίδουν διάφορα συμφέροντα, τα οποία παρουσιάζουν τις κλιματικές πολιτικές -όπως η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ- ως μη δημοφιλείς.

«Έχω κουραστεί να ακούω ότι “ο κόσμος δεν στηρίζει πλέον την πράσινη συμφωνία”… δεν είναι αλήθεια», σημείωσε.

«Οι άνθρωποι προτιμούν να εξασφαλίζουν καθαρό νερό που δεν είναι μολυσμένο. Οι άνθρωποι προτιμούν να αναπνέουν καθαρό αέρα ή να βασίζονται σε ένα υγιές οικοσύστημα, παρά να έχουν μολυσμένο νερό, καμία ικανότητα να εξασφαλίσουν καλλιέργειες και σοδειές, και [μια ζέστη που σημαίνει ότι] μια πόλη γίνεται μη βιώσιμη».

Η ίδια κάλεσε όσους βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας να αξιοποιήσουν τον καύσωνα για να υπενθυμίσουν στους πολίτες «ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε να μας εκφοβίζουν και να μένουμε σιωπηλοί» από τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ανθρώπους να χειραγωγούν και να στοχοποιούν την κλιματική δράση, απλώς και μόνο για να κρύψουν τα κατεστημένα συμφέροντα που μπορεί να αποκομίσουν βραχυπρόθεσμα απίστευτα κέρδη για λίγους, προδίδοντας ολόκληρη την ανθρωπότητα».

Το παράδειγμα της Ισπανίας και το στοίχημα της Ευρώπης

Η Ριμπέρα, η οποία διετέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος της Ισπανίας από το 2018 έως το 2024, υπενθύμισε ότι η χώρα της επένδυσε μαζικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Ως αποτέλεσμα, ενώ άλλες χώρες είδαν τους λογαριασμούς ενέργειας να εκτοξεύονται στον απόηχο της επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, η Ισπανία απολαμβάνει σήμερα από το πιο φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα στην ΕΕ.

«[Έπρεπε] να αλλάξουμε τα οικονομικά δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι ολόκληρος ο μετασχηματισμός θα βασιζόταν σε ευκαιρίες για τους ανθρώπους. Το πρώτο πράγμα ήταν να αντιμετωπίσουμε τον άνθρακα», τόνισε.

Αναφερόμενη στις πιέσεις για επιβράδυνση της πράσινης μετάβασης, προειδοποίησε: «Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να πετύχει η Ευρώπη – μια αποτυχία ή ένας εκτροχιασμός θα μπορούσε να κάνει τόσους άλλους ανθρώπους στον κόσμο να σκεφτούν: “Εντάξει, αυτό ήταν μια ψευδαίσθηση, δεν αποδίδει”».

«Επομένως, πρέπει να αντισταθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις για επιβράδυνση, για αποδοχή των ορυκτών καυσίμων για μεγαλύτερο διάστημα – δεν πρόκειται να βοηθήσει καθόλου. Έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεχίσουμε να χτίζουμε και να επιταχύνουμε την αλλαγή, και να οικοδομήσουμε ανθεκτικότητα ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για μια πιο θερμή, πιο ξηρή ή πιο επικίνδυνη πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν έκρουσε επίσης τον κώδωνα του κινδύνου για το κλιματικό αποτύπωμα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), καλώντας τους κατασκευαστές κέντρων δεδομένων (datacenters) να μειώσουν εθελοντικά την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

«Αν θέλουμε να αποφύγουμε συγκρούσεις με τις τοπικές κοινότητες, είναι καλό να ακολουθήσουμε αυτή τη συμβουλή [εθελοντικά], προτού μετατραπεί σε απόρριψη».

Το αποτύπωμα του καύσωνα και η ετυμηγορία των επιστημόνων

Το κύμα καύσωνα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε όλη τη Γηραία ήπειρο. Στη Γερμανία, την Τσεχία, την Πολωνία και την Ουγγαρία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40°C την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα η ζέστη έπληξε την Ιταλία και τα Βαλκάνια, προκαλώντας ανησυχία για δασικές πυρκαγιές.

Στην Ουκρανία, το ενεργειακό δίκτυο λύγισε υπό το βάρος θερμοκρασιών που ξεπέρασαν τους 36°C. Σχολεία και τουριστικά αξιοθέατα έκλεισαν, επιχειρήσεις έστειλαν τους εργαζόμενους στο σπίτι, ενώ πυρηνικοί αντιδραστήρες τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο καύσωνας ευθύνεται ήδη για περισσότερους από 1.300 επιπλέον θανάτους.

Η επιστημονική κοινότητα είναι ξεκάθαρη.

Σύμφωνα με ανάλυση της ομάδας World Weather Attribution (WWA), οι τρέχουσες θερμοκρασίες θα ήταν «σχεδόν αδύνατες» χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση στο κλίμα.

«Στην περιοχή που μελετήθηκε, αυτός ο καύσωνας είναι ο σοβαρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ», αναφέρεται. Η μελέτη της WWA, που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η κλιματική αλλαγή είναι αναμφισβήτητα υπεύθυνη».

Η μελέτη συνέκρινε τα τρέχοντα δεδομένα (με τον πλανήτη ήδη θερμότερο κατά 1,4°C) με το κλίμα του 1976 και του 2003.

Διαπιστώθηκε ότι αν οι ίδιες ατμοσφαιρικές συνθήκες είχαν σημειωθεί τότε, οι καύσωνες θα ήταν κατά 3,5°C και 2°C ψυχρότεροι αντίστοιχα.

Επιπλέον, οι αποπνικτικές νυχτερινές θερμοκρασίες είναι σήμερα 100 φορές πιο πιθανές σε σχέση με μόλις 23 χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια του φονικού καύσωνα του 2003, ενώ οι ημερήσιες αιχμές είναι 10 φορές πιο πιθανές.

Η συνιδρύτρια του WWA και καθηγήτρια κλιματικής επιστήμης στο Imperial College του Λονδίνου, Φρέντι Ότο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Είναι στο χέρι μας… Αν μεταβούμε γρήγορα μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, αυτός [ο καύσωνας] θα μπορούσε να εξακολουθεί να είναι ένα μέσο καλοκαίρι και όχι ένα ψυχρό καλοκαίρι».

Τέλος, ο Δρ. Ακσάι Ντεόρας, ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, συμπλήρωσε: «Η κλιματική αλλαγή που υποκινείται από τον άνθρωπο παρείχε το εφαλτήριο για αυτό το γεγονός, φορτώνοντας την ατμόσφαιρα με επιπλέον θερμότητα και κάνοντας τις ακραίες θερμοκρασίες πολύ πιο έντονες από ό,τι θα ήταν στο παρελθόν».