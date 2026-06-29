Καύσωνας στη Γαλλία: Ασφυκτιούν τα νεκροτομεία του Παρισιού, σε απόγνωση τα γραφεία τελετών – «Είμαστε γεμάτοι»

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Σε κατάσταση πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης έχει περιέλθει η Γαλλία, καθώς οι αρχές έρχονται αντιμέτωπες με τις δραματικές συνέπειες του πρόσφατου καταστροφικού καυσώνα.

Ενώ ο επίσημος κρατικός απολογισμός για τους επιπλέον θανάτους βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, τα νεκροτομεία και τα γραφεία τελετών στο Παρίσι και την ευρύτερη περιφέρεια εκπέμπουν σήμα κινδύνου, έχοντας ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της χωρητικότητάς τους, με τις εικόνες να ξυπνούν μνήμες από τη φονική κρίση του 2003.

Απόγνωση στον κλάδο των τελετών

Το τηλέφωνο του Ζουχέιρ Χερτελί, ιδιοκτήτη νεκροτομείου δίπλα στο αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού, χτυπά κάθε λίγα λεπτά.

Γραφεία τελετών και χαροκαμένες οικογένειες αναζητούν απεγνωσμένα μια θέση, λαμβάνοντας σταθερά την ίδια αρνητική απάντηση, καθώς και οι 32 θέσεις του ψυκτικού του θαλάμου είναι κατειλημμένες.

Ο ίδιος περιγράφει την κατάσταση με μελανά χρώματα: «Αντιμετωπίζουμε μια πραγματικά καταστροφική κατάσταση. Δέχομαι εκατοντάδες κλήσεις».

«Έχουμε να κάνουμε με μια τεράστια έξαρση θανάτων εξαιτίας του καύσωνα και είμαστε πραγματικά γεμάτοι, γεμάτοι, γεμάτοι».

Η έλλειψη χώρου στο Παρίσι έχει αναγκάσει τους υπευθύνους να μεταφέρουν σορούς σε περιοχές όπως η Σαρτρ, περίπου 80 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα.

Το δημαρχείο του Παρισιού εγκατέστησε δύο προσωρινές μονάδες φύλαξης 20 θέσεων η κάθε μια, ενώ τα νοσοκομεία της πόλης διέθεσαν επιπλέον 50 θέσεις, όμως η ζήτηση παραμένει ανεξέλεγκτη.

Ο Χερτελί έχει ζητήσει άδεια για την τοποθέτηση ψυκτικών εμπορευματοκιβωτίων (containers) στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησής του, αλλά περιμένει ακόμη το πράσινο φως.

«Οι οικογένειες υποφέρουν», τονίζει ο Χερτελί.

«Δεν έχουμε καμία λύση να τους προσφέρουμε, επειδή τα γραφεία τελετών είναι γεμάτα. Είμαστε βαθιά επηρεασμένοι, νιώθουμε ενσυναίσθηση για αυτούς, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να προσφέρουμε. Βρισκόμαστε πραγματικά αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα».

Κατακόρυφη αύξηση της θνησιμότητας

Η εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας εξέδωσε μια πρώτη, ιδιαίτερα συντηρητική εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία οι θάνατοι εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της κορύφωσης του καύσωνα όταν οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40°C και σημειώθηκαν ιστορικά ρεκόρ νυχτερινών θερμοκρασιών.

Τα νούμερα αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας:

Την περασμένη Τετάρτη , τη θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία, καταγράφηκαν περισσότεροι από 1.200 θάνατοι .

, τη θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία, καταγράφηκαν περισσότεροι από . Την Πέμπτη και την Παρασκευή, οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 1.400 ανά ημέρα.

Συγκριτικά, ο μέσος όρος θανάτων πριν από τον καύσωνα, κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, κυμαινόταν μεταξύ 900 και 1.000 ατόμων ημερησίως.

Αυτό σημαίνει ότι σημειώθηκαν τουλάχιστον 1.000 επιπλέον θάνατοι μέσα σε αυτό το τριήμερο και μόνο. Η υπηρεσία ξεκαθάρισε ότι τα στοιχεία αυτά είναι προκαταρκτικά και αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.

«Η θνησιμότητα, ως εκ τούτου, θα είναι υψηλότερη από αυτά τα πρώτα μεμονωμένα νούμερα», σημείωσε.

Από τους θανάτους που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, το 85% αφορά άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Παράλληλα, οι θάνατοι κατ’ οίκον παρουσίασαν κατακόρυφη αύξηση της τάξης του 40%, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην περιφέρεια του Παρισιού.

Φόβοι ότι ξεχάστηκαν τα μαθήματα του παρελθόντος

Οι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας ξεπέρασαν εκείνες του φονικού καυσώματος του 2003, ο οποίος είχε κοστίσει τη ζωή σε 15.000 ανθρώπους, προκαλώντας τότε μια εθνική αυτοκριτική για τη φροντίδα της τρίτης ηλικίας.

Επιπλέον, πέρυσι, κατά τη διάρκεια ενός εξαιρετικά θερμού καλοκαιριού, σημειώθηκαν περισσότεροι από 5.700 θάνατοι λόγω ζέστης.

Η Βερονίκ Μπερτράν, διευθύντρια γραφείου τελετών στο Παρίσι, εκφράζει την έντονη ανησυχία της ότι η κοινωνία ξέχασε τα παθήματά της.

«Οι περισσότεροι από τους θανάτους που διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή αφορούσαν ανθρώπους που ζούσαν μόνοι τους στο σπίτι, απομονωμένοι. Δεδομένων των συνθηκών υπό τις οποίες βρέθηκαν, δεν μπορεί να υπάρξει άλλο συμπέρασμα από το ότι πρόκειται για θανάτους που προκλήθηκαν από τη ζέστη».

Η ίδια απευθύνει έκκληση για την επιστροφή της κοινωνικής αλληλεγγύης: «Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει οπωσδήποτε να ξυπνήσουν, ότι η αλληλεγγύη πρέπει να επιστρέψει, ότι αυτό που συνέβη το 2003 οδήγησε σε ένα κίνημα προς αυτή την κατεύθυνση, με τους ανθρώπους να σκέφτονται τους γείτονές τους, όσους γύρω τους ζουν μόνοι και ίσως να ελέγχουν από καιρό σε καιρό αν πίνουν νερό και αν τους φροντίζει κάποιος».

«Με το πέρασμα των χρόνων, ίσως ξεχάσαμε ότι θα μπορούσε να συμβεί ξανά και ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα χειρότερα», κατέληξε.

Πηγή: Associated Press