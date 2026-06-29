Δυνατές προσθήκες στις «Σπιλιάδες» του ANT1

Σε δυναμική ενίσχυση της σειράς «Σπιλιάδες» προχωρά ο ANT1 κλειδώνοντας ηθοποιούς που ταυτίστηκαν με τον σταθμό τα τελευταία χρόνια. Η νέα δραματική σειρά εποχής που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Γεωργιάδου αποτελεί ένα από τρία δυνατά χαρτιά του καναλιού στη μάχη της μυθοπλασίας μαζί με το «Ντέρτι» και το «Κρίνο και αγκάθι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρωταγωνιστικό ρόλο στις «Σπιλιάδες» εντάσσεται ο Γιάννης Κουκουράκης. Επειτα από δύο χρόνια στο «Grand Hotel», ο δημοφιλής ηθοποιός αποχαιρετά τον επεισοδιακό ρόλο του Πέτρου, ο οποίος «πέθανε» και επανήλθε στη ζωή, και μπαίνει στο μυθοπλαστικό σύμπαν των «Σπιλιάδων». Εκεί, θα συναντηθεί υποκριτικά με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου που μετείχε στο σταθερό καστ του «Grand Hotel».

Η ηθοποιός έδωσε τα χέρια και θα ενταχθεί στη δραματική σειρά. Στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος «κλείδωσε» και η Ντένια Ψύλλια που είδαμε στη «Μάγισσα» του ΑΝΤ1 και στο «Μια νύχτα τον Αύγουστο» στην ΕΡΤ.

Οι τρεις ηθοποιοί που προστέθηκαν στο καστ θα ενώσουν δυνάμεις με τη Μέγκι Σούλι και τη Στεφανί Καπετανίδη, που, επίσης, θα πρωταγωνιστήσουν στις «Σπιλιάδες». Η υπόθεση της σειράς εποχής μάς ταξιδεύει πίσω στο 1962 με κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας τη Νίκη. Μια γυναίκα με φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή, η οποία ανατρέπεται για πάντα όταν μια νύχτα με ισχυρούς ανέμους -τις λεγόμενες Σπιλιάδες- βγαίνει στη θάλασσα με μια βάρκα.

Η βόλτα αυτή καταλήγει σε ατύχημα και η Νίκη βρίσκεται χωρίς μνήμη σε έναν νέο τόπο και ξεκινά τη ζωή της από το μηδέν. Ο έρωτας που εμφανίζεται στον δρόμο της τη βοηθά να βρει τη νέα της ταυτότητα, αλλά το παρελθόν επιστρέφει.

Πηγή: Reallife