Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χρόνια πολλά αγαπημένη μου» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης του, Δάφνης

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια τρυφερή ανάρτηση το πρωί της Δευτέρας για την κόρη του, Δάφνη, η οποία έχει γενέθλια.

Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στη Δάφνη, αναρτώντας και μια κοινή φωτογραφία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πολλά γενέθλια κάθε Ιούνιο! Χρόνια πολλά, αγαπημένη μου!!», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα ευχές και σχόλια από χρήστες των social media, με πολλούς να στέλνουν τα δικά τους «χρόνια πολλά» στη Δάφνη Μητσοτάκη.