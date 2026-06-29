Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χρόνια πολλά αγαπημένη μου» – Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης του, Δάφνης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα γενέθλια της κόρης του, Δάφνης, ευχόμενος «χρόνια πολλά» με μια κοινή τους φωτογραφία.

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Κυριάκος Μητσοτάκης- Δάφνη Μητσοτάκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια τρυφερή ανάρτηση για την κόρη του, Δάφνη, η οποία έχει γενέθλια.
  • Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στη Δάφνη, αναρτώντας και μια κοινή φωτογραφία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • «Πολλά γενέθλια κάθε Ιούνιο! Χρόνια πολλά, αγαπημένη μου!!», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια τρυφερή ανάρτηση το πρωί της Δευτέρας για την κόρη του, Δάφνη, η οποία έχει γενέθλια.

Ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στη Δάφνη, αναρτώντας και μια κοινή φωτογραφία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πολλά γενέθλια κάθε Ιούνιο! Χρόνια πολλά, αγαπημένη μου!!», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα ευχές και σχόλια από χρήστες των social media, με πολλούς να στέλνουν τα δικά τους «χρόνια πολλά» στη Δάφνη Μητσοτάκη.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

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