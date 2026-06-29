Κορινθία: Συνελήφθη 57χρονη για εμπρησμό από πρόθεση

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Σε σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στην Κορινθία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από πρόθεση, το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου 2026, σε περιοχή με ξηρά χόρτα. Η υπόθεση διερευνήθηκε άμεσα από τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση και σύλληψη 57χρονης γυναίκας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά ξέσπασε στις 18:46 σε ξηρά χόρτα. Η 57χρονη φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα.

Πρόκειται για το 9ο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Στη διερεύνηση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε από πρόθεση στις 18:46 της Κυριακής 28 Ιουνίου 2026, σε ξηρά χόρτα στην Κορινθία, προχώρησαν οι Ανακριτικοί υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπή γυναίκα, ηλικίας 57 ετών, προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά σε ξηρά χόρτα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης μετέβησαν άμεσα στην περιοχή στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία συνέδραμαν το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η 57χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Πρόκειται για το 9ο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Από τις συνολικά 134 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28 Ιουνίου 2026 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, οι 9 αφορούν εμπρησμό από πρόθεση, ποσοστό 6,72%, ενώ οι υπόλοιπες 125 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ποσοστό 93,28%.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.