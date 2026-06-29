YFSF: Οι 4 παίκτες που πήραν το «χρυσό» εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό – Βίντεο από τη στιγμή της ανακοίνωσης 

Ο μεγάλος τελικός του «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1 θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή, με τέσσερις παίκτες να έχουν εξασφαλίσει το «χρυσό εισιτήριο». Ο Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσε τους φιναλίστ: τη Μαριλού Κατσαφάδου, τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, τον Biased Beast και τον Μέμο Μπεγνή.

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YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις παίκτες πήραν το «χρυσό» εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1.
  • Η Μαριλού Κατσαφάδου πέτυχε χθες την πρώτη νίκη της, καθώς συγκίνησε το κοινό και την κριτική επιτροπή με τη μεταμόρφωσή της σε Marisa Paredes.
  • Ο Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσε τους 4 παίκτες που πήραν το εισιτήριο για τον τελικό: τη Μαριλού Κατσαφάδου, τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, τον Biased Beast και τον Μέμο Μπεγνή.

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Την επόμενη Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός του «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1 και τέσσερις παίκτες πήραν το «χρυσό εισιτήριο».

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Χθες (28/6) η Μαριλού Κατσαφάδου πέτυχε την πρώτη νίκη της, καθώς συγκίνησε το κοινό και την κριτική επιτροπή με τη μεταμόρφωσή της σε Marisa Paredes. Συγκινητική ήταν και η αφιέρωσή της στην αείμνηστη μητέρα της, Χριστίνα Βαρτζοπούλου.

Ο Σάκης Ρουβάς αποκάλυψε τους 4  παίκτες που παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό της. Αυτοί -με τυχαία σειρά- είναι: η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Biased Beast και ο Μέμος Μπεγνής.

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