YFSF: Οι 4 παίκτες που πήραν το «χρυσό» εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό – Βίντεο από τη στιγμή της ανακοίνωσης 

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Την επόμενη Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός του «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1 και τέσσερις παίκτες πήραν το «χρυσό εισιτήριο».

Χθες (28/6) η Μαριλού Κατσαφάδου πέτυχε την πρώτη νίκη της, καθώς συγκίνησε το κοινό και την κριτική επιτροπή με τη μεταμόρφωσή της σε Marisa Paredes. Συγκινητική ήταν και η αφιέρωσή της στην αείμνηστη μητέρα της, Χριστίνα Βαρτζοπούλου.

Ο Σάκης Ρουβάς αποκάλυψε τους 4 παίκτες που παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό της. Αυτοί -με τυχαία σειρά- είναι: η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Biased Beast και ο Μέμος Μπεγνής.

Δείτε βίντεο: