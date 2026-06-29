Qatargate: Τα επόμενα βήματα για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Τι αναφέρουν οι βελγικές Αρχές στο ένταλμα σύλληψης για τον πρώην υπουργό και πρώην επίτροπο της Ε.Ε., Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ποιες διαδικασίες θα ακολουθηθούν στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του.

Των Α. ΚΑΝΔΥΛΗ, Γ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η πραγματική μάχη για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο δεν αναμένεται να δοθεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, στις Βρυξέλλες, αλλά στην Αθήνα. Η έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης εις βάρος του από τις βελγικές δικαστικές Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε μια υπόθεση που απασχολεί τις ευρωπαϊκές Αρχές σχεδόν τέσσερα χρόνια και φέρνει τον πρώην Ευρωπαίο επίτροπο και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αντιμέτωπο με σοβαρές κατηγορίες.

Ο Δ. Αβραμόπουλος, αφότου έγινε γνωστό το ένταλμα, έχει καταστήσει σαφές ότι θα επιχειρήσει να αποτρέψει την παράδοσή του στο Βέλγιο, υποστηρίζοντας πως η υπόθεσή του πρέπει να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Το πρώτο εμπόδιο στην εκτέλεση του εντάλματος είναι η βουλευτική του ασυλία. Προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες, απαιτείται προηγουμένως η άρση της από τη Βουλή, την οποία ζητά και ο Δ. Αβραμόπουλος.

Εφόσον αρθεί, η συνέχεια θα δοθεί στο Εφετείο Αθηνών, το οποίο θα εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκτέλεσης του εντάλματος και παράδοσής του στις βελγικές Αρχές.

Ηδη ο πρώην επίτροπος έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας ότι είναι άκυρο το ένταλμα. Όπως υποστηρίζει, δεν έχει τελέσει καμία αξιόποινη πράξη και σε κάθε περίπτωση ως Ελληνας πολίτης μπορεί να δικαστεί στην Ελλάδα, εφόσον μέρος ή το σύνολο των αποδιδόμενων πράξεων έχει τελεστεί στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ένταλμα, ελέγχεται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η επιχειρηματολογία του Δ. Αβραμόπουλου επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο τελευταίο αδίκημα, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να συνδέεται με την Ελλάδα. Παράλληλα, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι το ένταλμα δεν προσδιορίζει επαρκώς τον χρόνο, τον τόπο και τις συνθήκες τέλεσης των πράξεων, στοιχεία που απαιτούνται τόσο από το ελληνικό όσο και από το ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι δεν αναφέρεται με σαφήνεια, όπως ρητά ορίζει ο νόμος, η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε η έκδοση του ευρωπαϊκού. Επιπλέον, όπως προκύπτει από το ίδιο το έγγραφο, οι βελγικές Αρχές γνώριζαν βασικά στοιχεία της υπόθεσης ήδη από το 2022, γεγονός που, σύμφωνα με την πλευρά του, δημιουργεί ερωτήματα για τη χρονική στιγμή έκδοσής του.

«Εγκληματική οργάνωση»

Το έγγραφο που συνόδευε το ένταλμα στη Βουλή περιγράφει μια φερόμενη «εγκληματική οργάνωση» που δρούσε εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ του Κατάρ και του Μαρόκου, με σκοπό την άσκηση επιρροής σε ευρωπαϊκές αποφάσεις μέσω πολιτικών προσώπων. Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης εμφανίζεται ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, τον οποίο οι βελγικές Αρχές θεωρούν βασικό οργανωτή του δικτύου.

Σύμφωνα με το ένταλμα, χρήματα από το Κατάρ διοχετεύονταν είτε σε μετρητά είτε μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων προς πρόσωπα με δυνατότητα επιρροής. Ο Δ. Αβραμόπουλος ήταν μέλος της ΜΚΟ Fight Impunity (ΑΙΤJ), που είχε ιδρύσει ο Παντσέρι, και οι βελγικές Αρχές υποστηρίζουν ότι μέσω των δομών που συνδέονταν με την οργάνωση διακινήθηκαν κεφάλαια προερχόμενα από πράξεις διαφθοράς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων της Εύας Καϊλή, τότε αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, οι οποίοι με την αποκάλυψη του σκανδάλου συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στη φυλακή. Στο ένταλμα αναφέρεται ότι, κατόπιν αιτήματος του Τζόρτζι, η Καϊλή προσκάλεσε τον Δ. Αβραμόπουλο σε διάσκεψη στην Ντόχα τον Φεβρουάριο του 2020. Κατά τις βελγικές Αρχές, η παρουσία του και οι επαφές του με τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ είχαν ιδιαίτερη σημασία για το δίκτυο επιρροής που ερευνάται.

«Greek connection»

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ Καϊλή και Αβραμόπουλου που, κατά τις Αρχές, παραπέμπουν σε μια «greek connection». Περιγράφονται επίσης επαφές με τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ αλ Θάνι, καθώς και συζητήσεις που αφορούσαν ευρωπαϊκές πολιτικές και ζητήματα θεωρήσεων εισόδου.

Το ένταλμα αποδίδει ακόμη στον πρώην επίτροπο ενεργό ρόλο σε δράσεις της ΑΙΤJ, όπως η προσέλκυση προσωπικοτήτων, η παροχή συνεντεύξεων, η προώθηση πρωτοβουλιών και η άσκηση επιρροής υπέρ συγκεκριμένων στόχων της οργάνωσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επαφές με πρόσωπα-κλειδιά εντός των ευρωπαϊκών θεσμών για το ζήτημα της απαλλαγής από τη βίζα υπέρ του Κατάρ.

Οι βελγικές Αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι ο Δ. Αβραμόπουλος προώθησε πρόταση για θεωρήσεις Σένγκεν υπέρ του Κατάρ, του Κουβέιτ και του Ομάν, ενώ γίνεται αναφορά και στην υποψηφιότητά του για τη θέση ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στην περιοχή του Κόλπου, στόχο που, σύμφωνα με το ένταλμα, φέρεται να υποστήριζε το δίκτυο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα χρήματα που έλαβε. Σύμφωνα με το ένταλμα, μέσω της ΑΙΤJ καταβλήθηκαν στον Δ. Αβραμόπουλο συνολικά 76.150 ευρώ μέσω 16 τραπεζικών εμβασμάτων από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Μάιο του 2022. Οι πληρωμές εμφανίζονται να αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες και επιστροφές εξόδων.

Μια έρευνα που «σέρνεται»

Το αποκαλούμενο σκάνδαλο Qatargate ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 2022 και θεωρείται μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις διαφθοράς που έχουν απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις τελευταίες δεκαετίες. Οι βελγικές Αρχές υποστηρίζουν ότι υπήρχε ένα δίκτυο επιρροής που δρούσε εντός των ευρωπαϊκών θεσμών προς όφελος κυρίως του Κατάρ αλλά και του Μαρόκου, μέσω παροχής χρημάτων και άλλων ωφελημάτων σε πρόσωπα με πολιτική επιρροή.

Ο κεντρικός ρόλος στην υπόθεση αποδόθηκε στον πρώην Ιταλό ευρωβουλευτή Αν. Παντσέρι, ο οποίος θεωρείται από τη βελγική Δικαιοσύνη ο βασικός οργανωτής του δικτύου. Στο πλαίσιο εκείνης της έρευνας βρέθηκαν στο επίκεντρο η Εύα Καϊλή, ο σύντροφός της Φ. Τζόρτζι και άλλα πρόσωπα που συνδέονταν με τον Παντσέρι. Για την πρώην ευρωβουλευτή και μέλη της οικογένειάς της ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και στη χώρα μας, η οποία έχει μείνει στάσιμη εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας των Βέλγων.

Πάντως, το ότι τέσσερα χρόνια η υπόθεση έχει «βαλτώσει» στη βελγική Δικαιοσύνη δημιουργεί έναν σοβαρό προβληματισμό για το εάν τα στοιχεία μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και στη σύλληψη και φυλάκιση Ευρωπαίων αξιωματούχων, καθώς το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκε και μια σειρά δικονομικών-θεσμικών αναταράξεων.

Η σημαντικότερη από αυτές ήταν τον Ιούνιο του 2023, όταν ο Βέλγος ανακριτής Μισέλ Κλεζ, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει από την πρώτη στιγμή τη διερεύνηση του σκανδάλου και θεωρήθηκε ο βασικός αρχιτέκτονας των πρώτων αποκαλύψεων και συλλήψεων, αποχώρησε από την υπόθεση λόγω πιθανού ασυμβίβαστου.

Η αλλαγή θεωρήθηκε σοβαρό πλήγμα για την ταχύτητα της διαδικασίας, ενώ ακολούθησαν προσφυγές κατηγορουμένων, ενστάσεις για τη νομιμότητα ορισμένων αποδεικτικών μέσων και αλλεπάλληλες δικονομικές εμπλοκές.

Το όνομα του Δ. Αβραμόπουλου, πάντως, είναι γεγονός ότι εμφανίστηκε από την πρώτη περίοδο των αποκαλύψεων λόγω της συμμετοχής του στη ΜΚΟ Fight Impunity, που είχε ιδρύσει ο Παντσέρι μετά την αποχώρησή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ηδη από το 2022 είχε γίνει γνωστό ότι ο πρώην επίτροπος ελάμβανε αμοιβή περίπου 5.000 ευρώ μηνιαίως από τη συγκεκριμένη οργάνωση. Ο ίδιος ουδέποτε αρνήθηκε τη συνεργασία αυτή. Αντιθέτως, είχε δηλώσει ότι είχε λάβει σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι αμοιβές του ήταν νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες και ότι αποχώρησε αμέσως μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο.

Ακριβώς αυτό είναι που δημιουργεί ερωτήματα, καθώς τα βασικά στοιχεία για τη σχέση του με τη Fight Impunity ήταν γνωστά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, μόλις τώρα εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα. Καθώς οι βελγικές δικαστικές Αρχές, όπως και αυτές άλλων χωρών όταν εκδίδουν ένταλμα, δεν διαβιβάζουν όλη τη δικογραφία, δεν έχει καταστεί σαφές εάν η απόφαση αυτή στηρίζεται σε νέα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι Βέλγοι, εάν πρόκειται για διαφορετική αξιολόγηση ήδη γνωστών δεδομένων ή εάν αποτελεί ένα ακόμη «πυροτέχνημα», όπως λένε υπερασπιστές εμπλεκομένων στην υπόθεση λόγω της αίσθησης που προκαλεί ένα ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου.

Καθυστερεί η άρση ασυλίας

Για τα τέλη του Ιουλίου μετατίθεται η εξέταση της υπόθεσης του βουλευτή της Ν.Δ. από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Νέα δεδομένα στον κοινοβουλευτικό χειρισμό της υπόθεσης του Δημήτρη Αβραμόπουλου δημιουργεί η προσφυγή που κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητεί να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Η δικαστική αυτή πρωτοβουλία, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, αναμένεται να επηρεάσει και το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών στη Βουλή για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας θα μπορούσε να συνεδριάσει ακόμη και μέσα στην προσεχή εβδομάδα, πλέον όλα δείχνουν ότι το πρόγραμμα μετατίθεται χρονικά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας δύσκολα θα εξετάσει την υπόθεση πριν από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, προκειμένου να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες δικαστικές και διαδικαστικές εξελίξεις που σχετίζονται με την προσφυγή του πρώην επιτρόπου. Και αυτό γιατί, εφόσον το αίτημα του Δ. Αβραμόπουλου ικανοποιηθεί, τότε θα αλλάξουν άρδην όλα τα δεδομένα. Εφόσον επιβεβαιωθεί το νέο χρονοδιάγραμμα, η τελική απόφαση της Βουλής για το αίτημα άρσης της ασυλίας του Δ. Αβραμόπουλου αναμένεται να ληφθεί από την Ολομέλεια στα τέλη Ιουλίου, σε μια από τις τελευταίες συνεδριάσεις πριν από τη διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου για τις θερινές διακοπές.

Η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλλει την ουσία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, αλλά επηρεάζει τον χρόνο ολοκλήρωσής της. Η Βουλή εξακολουθεί να καλείται να αποφανθεί επί του αιτήματος των βελγικών Αρχών για την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Η καθυστέρηση στη διαδικασία εμποδίζει και τις κοινοβουλευτικές ομάδες να έχουν πρόσβαση στον φάκελο, καθώς αυτός θα διανεμηθεί στα κόμματα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του ορισμού συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας.