Κομισιόν για Αβραμόπουλο: «Το 2023 κάναμε εσωτερικό έλεγχο, όχι έρευνα» – Αυτό είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στο σημερινό καθιερωμένο briefing στις Βρυξέλλες σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι εσωτερική έρευνα τον αθώωσε από κατηγορίες που συνδέονται με το σκάνδαλο Qatargate.

Ο εκπρόσωπος Μπάλας Ούγιβάρι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, διευκρίνισε ότι η Κομισιόν δεν διεξήγαγε εσωτερική έρευνα για τον πρώην επίτροπο, αλλά εσωτερικούς ελέγχους τήρησης των όρων που του είχαν επιβληθεί και διαχώρισε ρητά την αρμοδιότητα της Κομισιόν από εκείνη των βελγικών αρχών.

«H θέση μας κοινοποιήθηκε την Τρίτη, και θυμάμαι τη συνέντευξη Τύπου του μεσημεριού της 21ης Δεκεμβρίου 2022, την οποία ξαναείδα ο ίδιος, και δεν θυμάμαι να χρησιμοποίησα τη λέξη εσωτερική έρευνα.

Αυτό που είχαμε ήταν εσωτερικοί έλεγχοι. Και αν μου επιτρέπεται να θυμίσω το πλαίσιο: επρόκειτο για μια δραστηριότητα μετά τη λήξη της εντολής του, την οποία το Σώμα των Επιτρόπων, στο σύνολό του, ενέκρινε για τον πρώην Επίτροπο τον Φεβρουάριο του 2021. Αυτό, παρεμπιπτόντως, έγινε βάσει διαβούλευσης με την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας.

Τόσο οι απόψεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας όσο και η συλλογική απόφαση του Σώματος είναι δημόσιες. Επιβλήθηκαν επίσης ορισμένοι περιορισμοί στον πρώην Επίτροπο, κάτι που επίσης αποτελεί γενικό μέτρο της Επιτροπής. Και στη συνέχεια, πράγματι, στα τέλη του 2022, προβήκαμε σε εσωτερικούς ελέγχους για να διαπιστώσουμε κατά πόσον ο πρώην Επίτροπος σεβάστηκε όλες τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση αυτή του Σώματος.

Άρα επρόκειτο για εσωτερικούς ελέγχους, όχι εσωτερική έρευνα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Και εκείνη την εποχή, δηλαδή το 2022, δεν είχαμε καμία ένδειξη παράβασης των αντίστοιχων διατάξεων. Αλλά και πάλι, όπως υπενθυμίσαμε την περασμένη Τρίτη, εξετάσαμε μόνο κατά πόσον σεβάστηκε τα μέτρα. Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΟ ως τέτοια. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Αυτό είναι στη δικαιοδοσία των βελγικών αρχών».

Η εκπρόσωπος Τύπου Πάολα Πίνιο συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας τη διπλή φύση του ζητήματος:

«Με άλλα λόγια, άλλο πράγμα είναι να εγκρίνεις τη δραστηριότητα μετά τη λήξη της εντολής του και να βεβαιωθείς ότι τηρούνται οι όροι που θέσαμε, και εντελώς διαφορετικό ζήτημα η εικαζόμενη παράβαση καθήκοντος, για την οποία δεν είχαμε κανέναν ρόλο».

Αυτό είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αντιμετωπίζει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate, με κατηγορίες που συνδέονται με τη δράση της ΜΚΟ «Fight Impunity».

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου, έφερε στη δημοσιότητα το Star.

Πρόκειται για το ένταλμα που υπογράφει μία Βελγίδα ανακρίτρια και το οποίο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αναμένεται ότι θα επιδιώξει να ακυρώσει νομικά.

«Ζητούμε τη σύλληψη του προσώπου που αναφέρεται», επισημαίνεται στο εισαγωγικό σημείωμα, ενώ στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες «σχετικά με την ταυτότητα του καταζητούμενου», όπως τον χαρακτηρίζουν.

Στο ένταλμα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, δίνονται πληροφορίες για την ποινή, που φθάνει μέχρι και τα 10 χρόνια φυλάκισης.

Το εξέδωσε το Γαλλόφωνο Πρωτοδικείο Βρυξελλών, από τη Βελγίδα ανακρίτρια Πασκάλ Μοντέιρο Μπαρέτο.