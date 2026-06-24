Πηγές υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για Αβραμόπουλο: Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Απάντηση στα όσα είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για το Qatargate, δίνουν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σημειώνοντας ότι «το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών» και υπογραμμίζοντας ότι «κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης».

Αναλυτικά, οι πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρουν τα εξής:

«Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών».

Νωρίτερα σήμερα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ ότι το ένταλμα σύλληψης δεν είναι ευρωπαϊκό, όπως στην περίπτωση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής δικαιοσύνης, αλλά της βελγικής αστυνομίας. «Γι’ αυτό και δεν εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην αστυνομία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε 2-3 μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εμένα δεν με ενημέρωσαν, δεν ήξερα τίποτα», δήλωσε ο πρώην Επίτροπος.