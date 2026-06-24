Πάτρα: Νέα έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Βρέθηκαν ναρκωτικά, 6 συλλήψεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα επιχείρηση πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές, το βράδυ της Τρίτης (24/6) στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, στην Πάτρα.

Μετά τους συνεχείς θανάτους κρατουμένων, οι διωκτικές αρχές δεν σταματούν τις εφόδους στο σωφρονιστικό κατάστημα, όπου, όπως φαίνεται, υπάρχουν παντού ναρκωτικά.

Έτσι και χθες αργά το βράδυ πολυμελής ομάδα αστυνομικών, με την συνδρομή σωφρονιστικών υπαλλήλων και παρουσία εισαγγελέα έκαναν εκτενείς ελέγχους σε κελιά κρατουμένων.

Σύμφωνα με το tempo24.news, αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν έξι άτομα, πέντε αλλοπαδοί και ένας Έλληνας για διακίνηση, κατοχή ναρκωτικών και κατοχή κινητού.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν ήταν ποσότητες μεθαμφεταμίνης, συνθετικής κάνναβης και χαπιών.

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.