Πάτρα: Νέα έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Βρέθηκαν ναρκωτικά, 6 συλλήψεις

Νέα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (24/6) στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, έπειτα από συνεχείς θανάτους κρατουμένων και την εκτεταμένη παρουσία ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της εφόδου, συνελήφθησαν έξι άτομα, πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων μεθαμφεταμίνη και συνθετική κάνναβη, καθώς και για κατοχή κινητού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα επιχείρηση πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές, το βράδυ της Τρίτης (24/6) στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, στην Πάτρα.
  • Οι διωκτικές αρχές δεν σταματούν τις εφόδους στο σωφρονιστικό κατάστημα, μετά τους συνεχείς θανάτους κρατουμένων, όπου, όπως φαίνεται, υπάρχουν παντού ναρκωτικά.
  • Συνελήφθησαν έξι άτομα, πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας, για διακίνηση, κατοχή ναρκωτικών και κατοχή κινητού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα επιχείρηση πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές, το βράδυ της Τρίτης (24/6) στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, στην Πάτρα.

Μετά τους συνεχείς θανάτους κρατουμένων, οι διωκτικές αρχές δεν σταματούν τις εφόδους στο σωφρονιστικό κατάστημα, όπου, όπως φαίνεται, υπάρχουν παντού ναρκωτικά.

Έτσι και χθες αργά το βράδυ πολυμελής ομάδα αστυνομικών, με την συνδρομή σωφρονιστικών υπαλλήλων και παρουσία εισαγγελέα έκαναν εκτενείς ελέγχους σε κελιά κρατουμένων.

Σύμφωνα με το tempo24.news, αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν έξι άτομα, πέντε αλλοπαδοί και ένας Έλληνας για διακίνηση, κατοχή ναρκωτικών και κατοχή κινητού.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των ναρκωτικών που εντοπίστηκαν ήταν ποσότητες μεθαμφεταμίνης, συνθετικής κάνναβης και χαπιών.

Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

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