Ουκρανικά drones χτύπησαν ενεργειακές υποδομές στην Κριμαία και μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Ρωσία

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Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέα νυχτερινή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών υποδομών στην κατεχόμενη Κριμαία και στη Ρωσία, αυξάνοντας την πίεση στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με αναφορές καναλιών παρακολούθησης στο Telegram, εκρήξεις σημειώθηκαν στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Συμφερούπολης στην κατεχόμενη Κριμαία, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε περιοχές της χερσονήσου.

Παράλληλα, ο κεντρικός ηλεκτρικός υποσταθμός της Σεβαστούπολης φέρεται να δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα, με αποτέλεσμα ολόκληρη η πόλη να μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με το φιλοουκρανικό κανάλι Crimean Wind.

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ οι κατοχικές αρχές ανέφεραν ότι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος έχουν αφήσει περίπου τη μισή Κριμαία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρατήρια καυσίμων στην κατεχόμενη χερσόνησο έχουν λάβει εντολή να αναστείλουν πλήρως τις πωλήσεις καυσίμων σε ιδιώτες από τις 21 Ιουνίου, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά ενεργειακών υποδομών εντείνονται.

Πυρκαγιά σε μονάδα φυσικού αερίου στο Όρενμπουργκ

Στόχος ουκρανικών drones φέρεται να έγινε και το εργοστάσιο επεξεργασίας φυσικού αερίου του Όρενμπουργκ στη Ρωσία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά μετά την επίθεση.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όρενμπουργκ, Γεβγκένι Σόλντσεφ, επιβεβαίωσε επίθεση ουκρανικών drones κοντά στην πόλη του Όρενμπουργκ, υποστηρίζοντας ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από βιομηχανική εγκατάσταση.

Η περιφέρεια Όρενμπουργκ βρίσκεται στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν.

Ammunition detonation visible following Ukrainian drone strikes in the area of the settlement of Kirovskoye located in the eastern part of Crimea tonight. pic.twitter.com/wP3UgMJObz — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 23, 2026

Συνεχίζονται τα πλήγματα σε ρωσικές υποδομές

Η Ουκρανία πραγματοποιεί τακτικά επιθέσεις σε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια και στις κατεχόμενες περιοχές, επιδιώκοντας να περιορίσει τις δυνατότητες της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο.

Τη Δευτέρα, ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το Βόρειο Κριμαϊκό Κανάλι, εγκαταστάσεις καυσίμων και άλλες στρατιωτικές υποδομές στην κατεχόμενη Κριμαία.

Επίσης, τη νύχτα της 22ας Ιουνίου, ουκρανικά drones φέρεται να στόχευσαν ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην Κριμαία, ενώ επιθέσεις αναφέρθηκαν και σε άλλες κατεχόμενες περιοχές, καθώς και στην περιφέρεια της Μόσχας. Σύμφωνα με το Crimean Wind, οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επιχείρησης με στόχο τον θερμοηλεκτρικό σταθμό Ταβρίισκα.