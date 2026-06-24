Τραμπ κατά Γερουσίας για το ψήφισμα που ζητά τερματισμό του πολέμου με το Ιράν – «Το έχω στα σχοινιά, έτοιμο καταρρεύσει»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στη Γερουσία, μετά την έγκριση ψηφίσματος που ζητά τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «κακώς χρονισμένη» και «χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ψηφοφορία έγινε σε κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν βρισκόταν υπό ισχυρή πίεση.

«Έχω το Ιράν στα σχοινιά, έτοιμο να καταρρεύσει, και η Γερουσία των ΗΠΑ αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκαιρη και χωρίς νόημα ψηφοφορία για τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών», έγραψε χαρακτηριστικά.

Συμβολικό ψήφισμα με πολιτικό μήνυμα

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά. Έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα και εκφράζει την αντίθεση του Κογκρέσου στη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, χωρίς σαφή κοινοβουλευτική έγκριση.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η πρωτοβουλία της Γερουσίας δυσχεραίνει τους χειρισμούς της κυβέρνησής του απέναντι στο Ιράν. Παράλληλα, επέμεινε ότι θα συνεχίσει την πολιτική του, παρά τις αντιδράσεις.

«Αυτοί οι γερουσιαστές μόλις έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη. Όμως θα το ολοκληρώσω, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, γιατί πάντοτε τα καταφέρνω», ανέφερε.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου αναδεικνύει τη σύγκρουση ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τη Γερουσία για τη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν, καθώς το Κογκρέσο ζητά σαφέστερο κοινοβουλευτικό έλεγχο στις αποφάσεις για στρατιωτική δράση.