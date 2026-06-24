Δημήτρης Μακαλιάς: «Έχω ήδη φάει ένα cancel στη ζωή μου – Με φοβίζουν οι άνθρωποι»

Ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα, για την εποχή, τα social media, τα λάθη, το cancel και τη σχέση του με την Αντιγόνη Ψυχράμη, με την οποία έχει συμπληρώσει 15 χρόνια κοινής πορείας.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην ταχύτητα με την οποία αλλάζει η καθημερινότητα. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι αρκετές φορές νιώθει πως η εποχή τον ξεπερνά, κυρίως λόγω της εξέλιξης των νέων μέσων.

«Νιώθω ήδη γέρος. Ήδη νιώθω ότι το TikTok και όλα αυτά τρέχουν πιο γρήγορα από εμένα», είπε χαρακτηριστικά.

Τα λάθη, το cancel και η πολιτική σάτιρα

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε για τα λάθη. Ο ίδιος εξήγησε ότι δυσκολεύεται να τα παραδεχθεί, επειδή είναι τελειομανής, ωστόσο έχει μάθει να τα αντιμετωπίζει και ως αφορμή για κάτι καλύτερο.

«Λατρεύω τα λάθη και από αυτά μπορώ να βρω ένα διαμάντι και να το κάνω ένα φωτεινό αστέρι. Γενικά κάνω λάθη, δύσκολα τα παραδέχομαι γιατί είμαι τελειομανής και θέλω να τα κάνω όλα σωστά», ανέφερε.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς στάθηκε και στο cancel, τονίζοντας ότι δεν είναι αυτό που τον φοβίζει περισσότερο. Όπως είπε, εκείνο που τον απασχολεί είναι αν δίνεται τελικά στους ανθρώπους το περιθώριο να επανορθώσουν.

«Έχω ήδη φάει ένα cancel στη ζωή μου. Δεν με φοβίζει το cancel. Με φοβίζουν οι άνθρωποι. Θα ήθελα να έχουμε το δικαίωμα να επανορθώσουμε», σημείωσε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στον Λάκη Λαζόπουλο και στην περίοδο κατά την οποία μεσουρανούσε με την πολιτική σάτιρα. Ο ίδιος τόνισε ότι τότε το κοινό ήταν διαφορετικά πολιτικοποιημένο.

«Την εποχή που μεσουρανούσε ο Λάκης Λαζόπουλος και έκανε πολιτική σάτιρα, ήμασταν πολιτικοποιημένοι, γι’ αυτό και μας συγκινούσε αυτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα, γιατί και ο Λάκης και ο κάθε Λάκης άλλαξαν μέσα στα χρόνια», είπε.

Η σχέση με την Αντιγόνη Ψυχράμη

Ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε στη συνέχεια για τον γάμο του με την Αντιγόνη Ψυχράμη. Ο ίδιος εξήγησε ότι από την πρώτη στιγμή κατάλαβε πως έχει δίπλα του έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να πορευτεί στη ζωή.

«Είμαστε 15 χρόνια μαζί. Ξαφνικά βρίσκεται ένας άνθρωπος στη ζωή σου που καταλαβαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι είναι για να είστε μαζί. Μέσα στα χρόνια είχαμε τεράστιες κρίσεις, ήρθαν παιδιά στη ζωή μας, αλλά κάτι μας κρατάει. Έχουμε βρει έναν μηχανισμό που η αγάπη μας δένει πολύ περισσότερο από την καθημερινότητα», εξομολογήθηκε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η σχέση τους έχει δουλευτεί ουσιαστικά μέσα στα χρόνια, ακόμη και με τη βοήθεια ειδικού. Όπως είπε, αυτή η διαδικασία τους βοήθησε να δουν πρώτα τον εαυτό τους και στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά τους ζητήματα επηρεάζουν τη σχέση τους.

«Έχω τη χαρά και την τύχη να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που, όταν δει ρωγμή στη σχέση, θα τη φωτίσει. Έχουμε πάει σε σύμβουλο σχέσης, ακόμα λέμε ατάκες που μας είχε πει ο ψυχοθεραπευτής. Εκεί ανακαλύψαμε πολλά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε ήταν ο εαυτός μας. Είδαμε τα προσωπικά μας θέματα ο καθένας και πώς αυτά αντανακλώνται μέσα στη σχέση», ανέφερε.