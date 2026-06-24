Καλλιθέα: Συνελήφθη 25χρονος επιδειξίας για επίθεση σε 26χρονη έξω από το Πάντειο

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Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού από την Υεμένη προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, μετά την καταγγελία 26χρονης γυναίκας ότι ο άνδρας την ακολούθησε και την καταδίωξε σε υπόγεια διάβαση έξω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα, όταν η 26χρονη διέσχιζε την υπόγεια διάβαση κάτω από την οδό Λαγουμιτζή. Η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι ο 25χρονος την ακολουθούσε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια.

«Με ακολουθούσε για αρκετή ώρα, φοβήθηκα για τις προθέσεις του. Όταν βγήκα στον δρόμο κατευθύνθηκα σε σημείο που είχε κόσμο, εκείνος είχε σταματήσει και από απόσταση με παρακολουθούσε», περιέγραψε η 26χρονη, μιλώντας στο Star.

Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να ειδοποιήσει τις Αρχές. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν λίγο αργότερα τον 25χρονο και τον συνέλαβαν. Σε βίντεο που μετέδωσε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star καταγράφηκε η στιγμή της σύλληψής του.

Το προφίλ του 25χρονου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 25χρονος διέμενε τους τελευταίους μήνες στην υπόγεια διάβαση, όπου φέρεται να είχε στήσει πρόχειρο κατάλυμα. Από τον έλεγχο των Αρχών προέκυψε ότι είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα.

Στη βάση δεδομένων της Αστυνομίας, ο άνδρας με τα αρχικά G.A. φέρεται να είχε δηλώσει πέντε διαφορετικά ονόματα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα σε δύο χρόνια είχε συλληφθεί τρεις φορές και είχε προσαχθεί άλλες τρεις, για έλλειψη νόμιμων εγγράφων και για απόπειρα κλοπής στην Ακρόπολη.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, καθώς και για παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα.