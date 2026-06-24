Γαλλία: Πρώτο βήμα για ενισχυμένη αυτονομία της Κορσικής

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση τη συνταγματική μεταρρύθμιση που προβλέπει την παραχώρηση διευρυμένων αρμοδιοτήτων στην Κορσική, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα καθεστώς ενισχυμένης αυτονομίας του νησιού εντός της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 271 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 64 αποχές.

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί. Το κείμενο πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία, την άνω βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου, όπου κυριαρχούν η δεξιά και το κέντρο. Πολλοί αιρετοί αναμένουν δύσκολη εξέταση, καθώς οι συντηρητικοί, που έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, επικρίνουν το αίτημα των Κορσικανών πολιτικών να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στη νομοθετική διαδικασία.

Ακόμη και αν τα δύο σώματα του κοινοβουλίου συμφωνήσουν σε κοινή εκδοχή, η συνταγματική τροποποίηση πρέπει στη συνέχεια να λάβει τη συναίνεση των τριών πέμπτων όλων των κοινοβουλευτικών. Παράλληλα, ο πληθυσμός της Κορσικής πρέπει να ψηφίσει επί της πρότασης.

Η υπόσχεση Μακρόν για αυτονομία εντός του κράτους

Η σχέση της Κορσικής με την κυβέρνηση στο Παρίσι παραμένει εδώ και δεκαετίες τεταμένη. Οι Κορσικανοί αυτονομιστές διεκδίκησαν για χρόνια μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εντάσεις συνοδεύτηκαν από βία.

Πριν από τέσσερα χρόνια, νέες εντάσεις ξέσπασαν στο νησί κατά τη διάρκεια βίαιων διαδηλώσεων. Το 2023, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υποσχέθηκε αυτονομία στην Κορσική, η οποία έχει περίπου 350.000 κατοίκους.

Η υιοθέτηση του κειμένου από τη Συνέλευση «συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την Κορσική και για τη δημοκρατία μας», δήλωσε η υπουργός Αποκέντρωσης, Φρανσουάζ Γκατέλ. Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, χαιρέτισε μέσω της πλατφόρμας Χ μια υπόσχεση «που τηρήθηκε».

Ο Εμανουέλ Μακρόν είχε αναθέσει στον Ζεράλ Νταρμανέν, όταν εκείνος ήταν υπουργός Εσωτερικών, την προώθηση του νομοσχεδίου, με στόχο να τερματιστεί η βία που είχε προκληθεί μετά τον θάνατο στη φυλακή του αυτονομιστή ακτιβιστή Ιβάν Κολονά.

Οι αρμοδιότητες που προβλέπει η μεταρρύθμιση

Η πρόταση μεταρρύθμισης προβλέπει ότι οι Κορσικανοί πολιτικοί θα μπορούν να προσαρμόζουν τους νόμους που θεσπίζονται στο Παρίσι στις ιδιαίτερες ανάγκες του νησιού. Η Κορσική θα μπορεί επίσης να θεσπίζει δικούς της κανονισμούς και νομικά πρότυπα, ενώ για το συγκεκριμένο ζήτημα θα ακολουθήσει ξεχωριστός νόμος.

Το κείμενο προβλέπει ακόμη την αναγνώριση μιας ιστορικής, πολιτιστικής και γλωσσικής νησιωτικής κοινότητας, με ιδιαίτερη σύνδεση με τη γενέτειρά της. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές αν αυτή η αναγνώριση θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για τους Κορσικανούς, όπως ελπίζουν πολιτικοί του νησιού.

Εκτός από τη δυνατότητα προσαρμογής των εθνικών νόμων και κανονισμών στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κορσικής, η Κοινότητα της Κορσικής θα μπορεί να εκδίδει δικά της κείμενα, ακόμη και νομοθετικού χαρακτήρα. Τα κείμενα αυτά θα υπόκεινται τελικά σε έλεγχο από το Συνταγματικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα ανώτατα νομικά όργανα της Γαλλίας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, dpa