Γερμανία: Σοβαρή βλάβη στο GSM-R ακινητοποίησε τα τρένα της Deutsche Bahn – Καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων

Σε προσωρινή ακινητοποίηση όλων των τρένων της προχώρησε η Deutsche Bahn, έπειτα από σοβαρή δυσλειτουργία στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R, όπως ανακοίνωσε η γερμανική σιδηροδρομική εταιρεία. Η βλάβη οδήγησε σε καθολική παύση των δρομολογίων, ενώ αναμένονται εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρόβλημα εντοπίζεται στο σύστημα GSM-R, το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των συρμών και των κέντρων ελέγχου κυκλοφορίας. Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά και τα τρένα παρέμειναν σε σταθμούς ή σε προκαθορισμένα ασφαλή σημεία του δικτύου.

Εκπρόσωπος της Deutsche Bahn δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι «υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα GSM-R» και ότι «οι τεχνικοί μας εργάζονται πυρετωδώς για να επιλύσουν το πρόβλημα». Όπως διευκρινίστηκε, η προτεραιότητα της εταιρείας είναι η ασφάλεια των επιβατών και η ομαλή επανεκκίνηση της κυκλοφορίας.

Η Deutsche Bahn προειδοποίησε ότι η βλάβη αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων σε όλο το δίκτυο. Ωστόσο, η πλήρης έκταση του προβλήματος παραμένει ακόμη ασαφής.

Οι τεχνικές ομάδες συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν επίσημη εκτίμηση για τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης της κυκλοφορίας των τρένων.