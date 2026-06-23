Βοιωτία: Καταστροφές σε κτηνοτροφικές μονάδες από τη φωτιά στο Ακραίφνιο – «Τα ζωντανά είναι καμένα μέσα», λένε οι ιδιοκτήτες

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο έξω από το Ακραίφνιο της Βοιωτίας προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε κτηνοτροφική μονάδα, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και δασική περιοχή. Οι ισχυροί άνεμοι βοήθησαν την πυρκαγιά να εξαπλωθεί γρήγορα, ενώ κάτοικοι περιέγραψαν τις προσπάθειες που έκαναν για να σώσουν τις περιουσίες τους. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπυρώσεων, ενώ κάτοικοι έκαναν αναφορές για εργασίες χωρίς τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας.

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Φωτιά, Βοιωτία, εναέρια μέσα, ελικόπτερο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καταστροφές σε κτηνοτροφική μονάδα, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και δασική περιοχή προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο έξω από το Ακραίφνιο της Βοιωτίας. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
  • Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς μία κτηνοτροφική μονάδα, με τον ιδιοκτήτη να δηλώνει στον ΑΝΤ1: «Τα ζωντανά είναι καμένα μέσα».
  • Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ένας ηλικιωμένος πραγματοποιούσε εργασίες χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας, παρά την απαγόρευση που ισχύει λόγω της αντιπυρικής περιόδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Καταστροφές σε κτηνοτροφική μονάδα, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και δασική περιοχή προκάλεσε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο έξω από το Ακραίφνιο της Βοιωτίας. Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς μία κτηνοτροφική μονάδα και έκαψαν εκτάσεις με ελαιόδεντρα, φιστικιές και πουρνάρια. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η φωτιά κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και άφησε πίσω της σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων

Ο Δημήτρης Ψυχούλας, κάτοικος του χωριού, είδε τις φλόγες να πλησιάζουν την κτηνοτροφική μονάδα του, αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει.

Ο ίδιος ανέφερε στον ΑΝΤ1: «Την ώρα που ήρθε η φωτιά ήμασταν εδώ. Προσπάθησα να κάνω μια αντιπυρική ζώνη για να την κόψω, αλλά δεν κοβόταν με τίποτα. Ήταν ο αέρας πολύς και δεν έσβηνε η φωτιά με τίποτα. Καταστράφηκαν όλα και τα ζωντανά είναι καμένα μέσα».

Η Παναγιώτα Ψυχούλα, ιδιοκτήτρια της κτηνοτροφικής μονάδας, δήλωσε στην κάμερα του ΑΝΤ1: «Βγάλαμε λίγο τα τρακτέρ έξω, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα φτάσει η φωτιά στο μαντρί. Λέγαμε ότι θα έρθουν τα αεροπλάνα».

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν για να αποτρέψουν αναζωπυρώσεις και να σβήσουν τις ενεργές εστίες.

Ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής δήλωσε: «Ήταν δύσκολη νύχτα, ήθελε μεγάλη προσοχή, είχαμε πολλές δυνάμεις, ευτυχώς είχαν κάνει πολλή δουλειά τα εναέρια μέσα».

Αναφορές για εργασίες παρά την απαγόρευση

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ένας ηλικιωμένος πραγματοποιούσε εργασίες χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας, παρά την απαγόρευση που ισχύει λόγω της αντιπυρικής περιόδου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας, την Τετάρτη ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει υψηλός σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, στην Εύβοια, στην Αττικοβοιωτία, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και στην Κρήτη.

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