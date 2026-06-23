Reuters/Ipsos: Μόλις 1 στους 4 Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν άξιζε το κόστος του – Σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητα του Τραμπ

Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πόλεμος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν άξιζε το κόστος του, ενώ η πλειονότητα εκφράζει αμφιβολίες για το αν η εκεχειρία με την Τεχεράνη θα διατηρηθεί, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η πενθήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έδειξε επίσης ότι η σύγκρουση επιβαρύνει σημαντικά τη δημοτικότητα του Τραμπ, με το ποσοστό αποδοχής του να υποχωρεί στο 34%, επιστρέφοντας στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, το οποίο είχε καταγραφεί και σε δημοσκόπηση του Απριλίου.

Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του η δημοτικότητα του Τραμπ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η αποδοχή του Τραμπ έχει υποχωρήσει σταθερά από το 47% που κατέγραφε στις αρχές της δεύτερης θητείας του. Σήμερα μόλις το 34% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του, ενώ το 64% δηλώνει ότι τους αποδοκιμάζει, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο αρνητικής αξιολόγησης από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Η πτώση της δημοτικότητάς του συμπίπτει με τη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και με τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τη μεταναστευτική πολιτική.

Μόλις το 23% των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένου περίπου του μισού ποσοστού των Ρεπουμπλικανών, θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πλέον σε ισχυρότερη θέση απέναντι στο Ιράν σε σχέση με πριν από τον πόλεμο. Αντίθετα, το 35% εκτιμά ότι η αμερικανική θέση έχει αποδυναμωθεί, ενώ οι υπόλοιποι είτε θεωρούν ότι δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά είτε δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου προκαταρκτική συμφωνία που προβλέπει την επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες είχαν παγώσει λόγω της σύγκρουσης, καθώς και τη χαλάρωση των οικονομικών πιέσεων υπό αμερικανική ηγεσία προς την Τεχεράνη.

Η συμφωνία οδήγησε σε ταχεία πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Ωστόσο, για τους περισσότερους Αμερικανούς, η τιμή της βενζίνης παραμένει αισθητά υψηλότερη από ό,τι ήταν πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου, τα οποία σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου. Το Ιράν είχε απαντήσει τότε με επιθέσεις που διέκοψαν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι Αμερικανοί δεν βλέπουν ισχυρότερη θέση απέναντι στο Ιράν

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι η συμφωνία δεν έχει πείσει την αμερικανική κοινή γνώμη ότι οι ΗΠΑ βγήκαν κερδισμένες από τη σύγκρουση. Μόλις το 23% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε ισχυρότερη θέση έναντι της Τεχεράνης. Το 16% θεωρεί ότι η θέση της Αμερικής παραμένει περίπου η ίδια, το 25% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν είναι βέβαιο και το 35% πιστεύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον σε ασθενέστερη θέση.

Οι διαφορές μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων είναι εντυπωσιακές. Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, το 52% θεωρεί ότι οι ΗΠΑ είναι ισχυρότερες μετά τη συμφωνία και μόλις το 12% ότι είναι ασθενέστερες. Αντίθετα, στους Δημοκρατικούς το 62% εκτιμά ότι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αποδυναμωθεί, ενώ μόνο το 6% πιστεύει το αντίθετο. Στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους, το 34% θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση, ενώ άλλο ένα 34% δηλώνει αναποφάσιστο.

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο πόλεμος δεν άξιζε το κόστος

Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι μόλις το 24% των Αμερικανών θεωρεί πως ο πόλεμος με το Ιράν άξιζε το κόστος του. Το 50% εκτιμά ότι δεν άξιζε, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Παράλληλα, το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί απίθανο η συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών. Περίπου οι μισοί Ρεπουμπλικανοί και οκτώ στους δέκα Δημοκρατικούς εκτιμούν ότι η συμφωνία δεν θα εξασφαλίσει μόνιμη ειρήνη.

Η πλειοψηφία αμφιβάλλει ότι η εκεχειρία θα αντέξει

Το σχετικό διάγραμμα της Reuters/Ipsos αποτυπώνει βαθιά δυσπιστία απέναντι στις προοπτικές της συμφωνίας. Συγκεκριμένα, το 63% των Αμερικανών θεωρεί ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν θα διατηρηθεί σε βάθος χρόνου. Μόλις το 18% πιστεύει ότι μπορεί να οδηγήσει σε σταθερή ειρήνη, ενώ το 20% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν είναι βέβαιο.

Ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι εμφανίζονται πιο θετικοί απέναντι στον Τραμπ, το 52% εκτιμά ότι η ανακωχή δεν θα αντέξει, έναντι 34% που πιστεύει ότι μπορεί να διατηρηθεί. Στους Δημοκρατικούς η δυσπιστία είναι συντριπτική, καθώς το 78% θεωρεί ότι η συμφωνία δεν θα οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη και μόλις το 10% εμφανίζεται αισιόδοξο. Στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους, το 60% θεωρεί απίθανη τη διατήρηση της εκεχειρίας, ενώ μόλις το 11% πιστεύει ότι θα αντέξει.

Ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 υποσχόμενος να περιορίσει τον πληθωρισμό και να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες μακριά από δαπανηρούς ξένους πολέμους. Η πολιτική του ταυτότητα στηρίχθηκε επί χρόνια στην εικόνα του επιτυχημένου διαπραγματευτή ακινήτων και τηλεοπτικής προσωπικότητας.

Ωστόσο, η αποδοχή των χειρισμών του στο ζήτημα του κόστους ζωής έχει υποχωρήσει στο 22%, ποσοστό που βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο σημείο της προεδρίας του και κάτω από το αντίστοιχο ποσοστό του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, κατά το τέλος της θητείας του.

Οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του με ποσοστό αποδοχής 47%, όμως η δημοτικότητά του έχει πληγεί από τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι επιθετικές επιχειρήσεις απέλασης μεταναστών που βρίσκονταν παράνομα στη χώρα, οι οποίες συνοδεύτηκαν από αιματηρές συγκρούσεις με φιλομεταναστευτικούς ακτιβιστές.

Η πτώση της δημοτικότητάς του ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά και τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου. Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι μόλις το 17% των εγγεγραμμένων ανεξάρτητων ψηφοφόρων δήλωσε ότι θα ψήφιζε τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο της περιφέρειάς του αν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, έναντι 34% που θα επέλεγε τον Δημοκρατικό αντίπαλό του.

Η ίδια δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι μόλις το 37% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ στο μεταναστευτικό, το χαμηλότερο ποσοστό της δεύτερης θητείας του και μειωμένο από το 40% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη έρευνα των Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.262 ενηλίκων σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες και το περιθώριο σφάλματος ανέρχεται σε ±3 ποσοστιαίες μονάδες.