Μόντρεαλ: Μανιφέστο 104 σελίδων εμπνευσμένο από την ιδεολογία των «incels» και την «ανδρική δυστυχία» άφησε ο φερόμενος δράστης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σύμφωνα με την καναδική Montreal Gazette, ο άνδρας που φέρεται να ευθύνεται για τη φονική επίθεση στην περιοχή Κοτ ντε Νεζ του Μόντρεαλ άφησε πίσω του μανιφέστο 104 σελίδων, το οποίο περιέχει ρητορική που συνδέεται με το κίνημα των «incels» και προωθεί τη χρήση βίας και τρομοκρατίας.

Το κείμενο, αντίγραφο του οποίου απέκτησε και εξέτασε η εφημερίδα, αποδίδει στον φεμινισμό, τον φιλελευθερισμό και τον καπιταλισμό την ευθύνη για αυτό που ο συγγραφέας περιγράφει ως «ανδρική δυστυχία», ενώ προτείνει τη δημιουργία μιας «νέας τάξης πραγμάτων» που θα περιορίζει τις οικονομικές και σεξουαλικές ελευθερίες των γυναικών.

Η Montreal Gazette ανέφερε ότι αποφάσισε να μην δημοσιεύσει το μανιφέστο του φερόμενου ως δράστη, ώστε να μην ενισχύσει τη διάδοση του περιεχομένου του.

Τι είναι οι «incels»

Ο όρος «incel» προέρχεται από τις λέξεις involuntary celibate («ακούσια άγαμος») και χρησιμοποιείται για να περιγράψει άνδρες που θεωρούν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ερωτικές ή σεξουαλικές σχέσεις, παρά το γεγονός ότι το επιθυμούν.

Σε ορισμένες διαδικτυακές κοινότητες, η ιδεολογία των «incels» έχει συνδεθεί με μισογυνικές απόψεις, εχθρότητα απέναντι στις γυναίκες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με τη δικαιολόγηση ή την προώθηση βίαιων ενεργειών.

Οι τρεις νεκροί της επίθεσης

Τα γραπτά του φερόμενου δράστη ήρθαν στο φως μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Μόντρεαλ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός πολίτη, ενός αστυνομικού και του υπόπτου.

Σύμφωνα με τα καναδικά μέσα ενημέρωσης, ο αστυνομικός που σκοτώθηκε ήταν ο Μοχάμεντ Λαμίν Μπενρεντουάν, ενώ το θύμα μεταξύ των πολιτών ήταν ο 68χρονος Μάικλ Μιζράχι.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν έναν άνδρα ντυμένο με στρατιωτικού τύπου εξοπλισμό να κρατά πολεμικό όπλο. Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν την περιγραφή αυτή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σκοτώθηκαν οι τρεις άνδρες παραμένουν αδιευκρίνιστες. Την υπόθεση ερευνά το ανεξάρτητο γραφείο ερευνών του Κεμπέκ (BEI), παράλληλα με την αστυνομία του Μόντρεαλ.

⚠️ Imágenes sensibles⚠️

😱 Nuevo video del atentado terrorista en Montreal capta el momento exacto en que el asesino dispara contra policías. https://t.co/CPFMlUx4m7 — Accion Civil Mexicana (@AccionCivilMX) June 22, 2026

Στόχοι εταιρείες πορνογραφικού περιεχομένου

Αν και ο όρος «incel» δεν εμφανίζεται ρητά στο μανιφέστο, το περιεχόμενό του περιλαμβάνει πολλά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της συγκεκριμένης ιδεολογίας, σύμφωνα με τη Montreal Gazette.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι γυναίκες και οι κοινωνικές νόρμες ευθύνονται για την έλλειψη ερωτικής επιτυχίας των ανδρών, ενώ κατηγορεί τον σύγχρονο καπιταλισμό ότι επιτρέπει στις γυναίκες να επιλέγουν μεταξύ «πολλών ελκυστικών ανδρών» αντί να δεσμεύονται κοινωνικά και πολιτισμικά με έναν μόνο σύντροφο.

Στο κείμενο παρατίθεται λίστα με δεκάδες πιθανούς στόχους, μεταξύ των οποίων διεθνείς εταιρείες ακινήτων, επενδυτικά κεφάλαια, τραπεζίτες, πολιτικοί, στελέχη εταιρειών πετρελαίου και υγείας, πλαστικοί χειρουργοί, επιχειρηματίες του χώρου των κρυπτονομισμάτων και «γκουρού» των ερωτικών σχέσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις έδρες διεθνών εταιρειών πορνογραφικού περιεχομένου και σε όσους «προωθούν ενεργά την πορνογραφία στο κοινό».

Μετά την επίθεση της Δευτέρας, καταγράφηκαν σπασμένα παράθυρα στο κτίριο όπου στεγάζεται η Aylo, η μητρική εταιρεία του Pornhub και η μεγαλύτερη εταιρεία πορνογραφικού περιεχομένου στον κόσμο.

Οι αναφορές στην αστυνομία

Ο συγγραφέας του μανιφέστου αναφέρεται επίσης στις αστυνομικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει «μονοδιάστατη άποψη» για την αστυνόμευση και αφήνοντας να εννοηθεί ότι ορισμένοι αστυνομικοί θα μπορούσαν να είναι θετικά διακείμενοι προς τις θέσεις του.

Στο κείμενο γίνεται διάκριση μεταξύ «διεφθαρμένων» και «γνήσιων» αστυνομικών υπηρεσιών, ενώ περιγράφονται ακόμη και τρόποι αντιμετώπισης αστυνομικών κατά τη διάρκεια βίαιων ενεργειών.

Σύνδεση με προηγούμενες επιθέσεις στον Καναδά

Η τραγωδία στο Μόντρεαλ δεν είναι η πρώτη υπόθεση στον Καναδά που συνδέεται με την ιδεολογία των «incels».

Οι αρχές είχαν συνδέσει αντίστοιχες αντιλήψεις με την πολύνεκρη επίθεση με βαν στο Τορόντο το 2018, κατά την οποία σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από δώδεκα.

Παρόμοια ιδεολογία είχε επίσης αποδοθεί στον δράστη επίθεσης με ματσέτα σε σπα του Τορόντο το 2020, κατά την οποία μία γυναίκα σκοτώθηκε και μία ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά. Η υπόθεση εκείνη ήταν η πρώτη στον Καναδά που αναγνωρίστηκε δικαστικά ως τρομοκρατική ενέργεια συνδεόμενη με το κίνημα των «incels».