ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ επιμένει ότι η Τεχεράνη συμφώνησε σε επιθεώρηση των πυρηνικών της εγκαταστάσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε σήμερα ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων για μακρά χρονική περίοδο, αντικρούοντας δηλώσεις της Τεχεράνης.

«Το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως για επιθεωρήσεις των πυρηνικών του εγκαταστάσεων στο υψηλότερο επίπεδο στο μέλλον (στο πάντα!!!)», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό θα διασφαλίσει την «Πυρηνική Ειλικρίνεια». Αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό, δεν θα υπάρχουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις!»

Νωρίτερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν σκοπεύει να επιτρέψει στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA / ΔΟΑΕ) να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίσθηκαν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αφήσουν πλοία στο Στενό του Ορμούζ σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητο να επιβάλουν εκ νέου τον αποκλεισμό ιρανικών λιμένων, κάτι που είπε είναι «σε αυτό το σημείο, πολύ απίθανο».

Πρόσθεσε ότι 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν χθες από το Στενό του Ορμούζ.

Η Ουάσινγκτον ανέστειλε ορισμένες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης για 60 ημέρες από χθες Δευτέρα μετά τις πρώτες συνομιλίες στο πλαίσιο μιας εκκολαπτόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ τόνισε ότι κεφάλαια που αποδεσμεύει το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα τεθούν υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών αποκλειστικά από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αραβόσιτου, σιταριού και σόγιας.

«Αυτά είναι πράγματα που χρειάζεται απεγνωσμένα το Ιράν. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε, ΤΩΡΑ, πριν να είναι πολύ αργά», έγραψε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μπαγέρ Γαλιμπάφ τόνισε πως «το Ιράν θα διοικεί» το Στενό του Ορμούζ.