Τουρκία: Δύο νεκροί έπειτα από έκρηξη σε αποθήκη και μονάδα καταστροφής πυρομαχικών

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Έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και καταστροφής πυρομαχικών στην επαρχία Κιρίκαλε της κεντρικής Τουρκίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τη Haber, μεταξύ των θυμάτων είναι ο διευθυντής του εργοστασίου και ένας απόστρατος υπαξιωματικός που συμμετείχαν στις εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Makine ve Kimya Endustrisi, στην περιοχή Μπεντεστέν της επαρχίας Γιαχσιχάν.

Η έκρηξη προκλήθηκε από πυρομαχικό ρουκέτας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από πυροδότηση πυρομαχικού ρουκέτας 3,5 ιντσών κατά τη διάρκεια εργασιών στην εγκατάσταση.

Μετά το περιστατικό, στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας (AFAD), της χωροφυλακής και ασθενοφόρα, ενώ αποκλείστηκε ο χώρος για λόγους ασφαλείας.

Τι ανακοίνωσε η Νομαρχία Κιρίκαλε

Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχία Κιρίκαλε ανέφερε:

«Στις 23 Ιουνίου 2026, περίπου στις 14:00, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στον χώρο εξουδετέρωσης πυρομαχικών στην περιοχή Μπεντεστέν της επαρχίας Γιαχσιχάν, σημειώθηκε τυχαία έκρηξη πυρομαχικού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας.

Μετά το συμβάν, οι αρμόδιοι φορείς, με επικεφαλής την AFAD, κινητοποιήθηκαν άμεσα και ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Έχει ξεκινήσει δικαστική και διοικητική έρευνα για το περιστατικό και η διαδικασία παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρμόδιες αρχές. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους».