«Σμήνος drones σε σχηματισμό μέδουσας»: Ο πιλότος του F-15 που κατέρριψαν οι Ιρανοί περιέγραψε όσα είδε

Ένας Αμερικανός πιλότος μαχητικού F-15, ο οποίος διασώθηκε από ειδικές δυνάμεις μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους του πάνω από το Ιράν τον Απρίλιο, περιέγραψε στις Υπηρεσίες Πληροφοριών των ΗΠΑ ένα ασυνήθιστο θέαμα λίγο πριν εγκαταλείψει το αεροσκάφος: πολλαπλά ιρανικά drones που κινούνταν συντονισμένα στον αέρα, σχηματίζοντας μια εικόνα που ο ίδιος παρομοίασε με μέδουσα.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το CNN, ο πιλότος ανέφερε κατά την απολογία του ότι είδε μεγαλύτερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να κινούνται ενιαία, ενώ μικρότερα drones βρίσκονταν κάτω από αυτά, σαν «πλοκάμια». Μία από τις πηγές περιέγραψε το φαινόμενο ως «πολλά drones διασυνδεδεμένα που κινούνταν σαν ένας οργανισμός».

Η μαρτυρία προκάλεσε έντονη συζήτηση στους κόλπους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς εάν επιβεβαιωθεί θα μπορούσε να σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο στις δυνατότητες των ιρανικών drones.

Τι εκτιμούν οι αρχές των ΗΠΑ

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αμερικανικών αρχών εξετάζουν το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος σχηματισμός να έπαιξε κάποιον ρόλο στην κατάρριψη του F-15, αν και τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το διθέσιο μαχητικό κατερρίφθη πάνω από το Ιράν, στην πρώτη επιβεβαιωμένη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους στον ιρανικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την εκτίναξή του, ενώ ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων παρέμεινε για περισσότερο από μία ημέρα κρυμμένος σε ορεινή περιοχή προτού εντοπιστεί και διασωθεί.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης καταρρίφθηκε και ένα αεροσκάφος A-10, με τον πιλότο του να εγκαταλείπει επιτυχώς το αεροσκάφος εκτός του ιρανικού εναέριου χώρου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στην κατάθεση του πιλότου, καθώς είχε υποστεί διάσειση κατά την κατάρριψη. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν η δεύτερη φορά που καταρριπτόταν το αεροσκάφους του στη διάρκεια του πολέμου, καθώς είχε εμπλακεί και σε περιστατικό φίλιων πυρών από κουβεϊτιανές δυνάμεις νωρίτερα στη σύγκρουση.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν εάν ο πιλότος είδε μια άγνωστη μέχρι σήμερα επιχειρησιακή δυνατότητα του Ιράν, μια δοκιμαστική εφαρμογή ή ακόμη και ένα οπτικό φαινόμενο.

Η τεχνολογία που περιγράφεται χαρακτηρίζεται ως «one-to-many meshed networking», δηλαδή δίκτυο που επιτρέπει σε πολλαπλά drones να επικοινωνούν και να λειτουργούν συντονισμένα. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, η Ρωσία και η Κίνα θεωρείται ότι διαθέτουν αντίστοιχες δυνατότητες, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν έχει λάβει τεχνολογική βοήθεια από τις δύο χώρες στην ανάπτυξη των μη επανδρωμένων συστημάτων του.

Ειδικοί στον τομέα του πολέμου με drones εκτιμούν ότι τέτοιες δυνατότητες θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Εάν ένα σμήνος drones μπορεί να διατηρεί συγκεκριμένο σχηματισμό, να μοιράζεται πληροφορίες και να εκτελεί συντονισμένες επιθέσεις, τότε πρόκειται για μια ιδιαίτερα εξελιγμένη μορφή μη επανδρωμένου πολέμου.