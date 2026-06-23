Βουλή: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας η δικογραφία για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο – Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του

Στα χέρια του προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, Γιώργου Γεωργαντά βαίνει ο φάκελος της βελγικής Δικαιοσύνης, που παρελήφθη από το ελληνικό κοινοβούλιο, λίγα λεπτά πριν από τις 3.00 το μεσημέρι. Ο φάκελος αφορά στον πρώην επίτροπο και νυν βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

Ακολούθως, ο κ. Γεωργαντάς θα ενημερώσει για το περιεχόμενό της τον κ. Αβραμόπουλο, και θα θέσει το αίτημα της βελγικής Δικαιοσύνης για άρση ασυλίας του πρώην επιτρόπου, υπόψη της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

Η επιτροπή, αφού μελετήσει τη δικογραφία, θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την ολομέλεια της Βουλής, με την οποία θα εισηγείται την άρση ή μη της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Η τελική απόφαση της ολομέλειας της Βουλής θα ληφθεί με ονομαστική ψηφοφορία.

Σημειώνεται ότι χθες, ο κ. Αβραμόπουλος είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας και ότι θα αποταθεί στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.

Τρία τα αδικήματα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η βελγική Δικαιοσύνη αποδίδει τρία κακουργήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου.

Η δικογραφία κατά το βελγικό δίκαιο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δημόσια Διαφθορά

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση

Μαζί με τη δικογραφία Αβραμόπουλου, διαβιβάστηκε στη Βουλή και δεύτερη δικογραφία σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση.