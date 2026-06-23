Φαραντούρης στον Realfm 97,8: «Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα κόμμα που έχει αλλάξει την Ελλάδα» – Τι είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα

Για την έγκριση του νέου Κανονισμού που αφορά τα φυτά τα οποία παράγονται με τη χρήση Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών, την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, καθώς και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Ο κ. Φαραντούρης, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων, εξήγησε αρχικά γιατί δεν ψήφισαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη συμφωνία του Συμβουλίου και της Κομισιόν, για την εφαρμογή των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών (ΝΓΤ) στην παραγωγή προϊόντων, όπως έκανε η ευρωομάδα της ΝΔ.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ τάχθηκε κατά της πρότασης Κανονισμού για τα φυτά που παράγονται με ορισμένες Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές

«Πράγματι, οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψηφίσαμε την πρόταση κανονισμού, που πλέον έχει θεσπιστεί και θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη σύντομα. Επεκτείνει την χρήση γονιδιακών μεταλλάξεων, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, στο πιάτο μας. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Εκεί που αντιδράσαμε ήταν στην άρνηση να ενημερωνόμαστε και να επιλέγουμε εάν θέλουμε ή όχι να καταναλώσουμε ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Διότι, με βάση τον κανονισμό που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα αναγράφεται στο προϊόν ότι έχει συστατικά προέλευσης γονιδιακής μετάλλαξης. Φανταστείτε ένα μπισκότο που έχει καμιά εικοσαριά συστατικά και κάθε ένα από αυτά έχει 20 γονιδιακές μεταλλάξεις. Αυτό δεν θα αναγράφεται. Και επειδή αναγράφονται χίλια άλλα πράγματα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη ξηρών καρπών ή αλλεργιογόνες ουσίες στις ετικέτες, το να μην αναγράφεται ότι ένα προϊόν περιλαμβάνει συστατικά που έχουν μέχρι 20 γονιδιακές μεταλλάξεις, το θεωρώ άρνηση του δικαιώματος του καταναλωτή να ενημερωθεί και να επιλέξει», τόνισε, αναλύοντας γιατί το ΠΑΣΟΚ τάχθηκε κατά της πρότασης Κανονισμού για τα φυτά που παράγονται με ορισμένες Νέες Γονιδιωματικές Τεχνικές, καθώς και για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που προέρχονται από αυτά.

«Υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ότι όλα αυτά πατεντάρονται, ουσιαστικά από μια ή δύο μεγάλες εταιρείες, που έχουν τις πατέντες της αγροτικής παραγωγής και εν τέλει της διατροφικής μας αλυσίδας, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό συνιστά και μια συγκέντρωση ολιγοπωλιακού-μονωπολιακού χαρακτήρα της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής μας στα χέρια ενός παγκόσμιου παίκτη, το οποίο και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Επίσης, δίνουμε μεγάλη αξία και στη βιοποικιλότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια χώρα με ιδιαίτερη βιοποικιλότητα που επενδύει σε αυτήν, όπως η χώρα μας, με χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας, μπορεί να δεχθεί ότι θα υπάρχει μια ομογενοποίηση σε συγκεκριμένα είδη της φυτικής παραγωγής, που θα προέρχεται μέσα από το εργαστήρι» πρόσθεσε.

Το ψήφισμα της ευρωβουλής για την Τουρκία και τη “Γαλάζια Πατρίδα”

«Τις τροπολογίες που καταθέσαμε για τη Γαλάζια Πατρίδα, τις υπερψήφισαν εξ’ όσων γνωρίζω σε ένα πνεύμα εθνικής ομοψυχίας όλοι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές», απάντησε, ερωτηθείς σχετικά ο κ. Φαραντούρης στη συνέχεια, ενώ το ίδιο δεν συνέβη για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία.

«Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και νομίζω όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισαν την έκθεση βασικά, για την Τουρκία, που περιείχε μέσα καταδίκες για τη Γαλάζια Πατρίδα, για τις προκλήσεις, για την προβολή ισχύος, για τον αναθεωρητισμό, για τις εκτοπίσεις, για τις φυλακίσεις, για όλα όσα συνιστούν υποχώρηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, αλλά και μια αναθεωρητική στάση στη Μεσόγειο, στη Μικρά Ασία και στην Ευρώπη», τόνισε.

«Θεωρώ ότι ένα τέτοιο ψήφισμα κόλαφος και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου η προβολή ισχύος και ο αναθεωρητισμός δίνει και παίρνει και όπου κυοφορείται πράγματι μια απόπειρα υφαρπαγής εθνικής κυριαρχίας με μονομερείς ενέργειες, και αναφέρομαι στο νόμο που έχει στα συρτάρια του ο Ερντογάν, ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές» υπογράμμισε ο κ. Φαραντούρης, σημειώνοντας πως «ήταν στοιχειώδης η υποχρέωση και του Πρωθυπουργού να θέσει το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής.

«Εμείς κάναμε το καθήκον μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να το κάνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και μάλιστα να επισημάνει και να απαιτήσει να περιληφθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής μια αναφορά στις προκλήσεις της Τουρκίας. Αυτό όχι ως γινάτι ή πυροτέχνημα, αλλά ως μια πραγματικότητα που μας απασχολεί» συνέχισε, λέγοντας πως μια στιβαρή παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ωφελούσε πολλαπλώς την εθνική προσπάθεια.

Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Στην πολιτική συζήτηση, ο Νικόλας Φαραντούρης, ρωτήθηκε εάν μετάνιωσε που προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ και δεν ανέμενε την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς η ΕΛΑΣ είναι ήδη δεύτερη στις δημοσκοπήσεις. «Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα κόμμα, το οποίο έχει αλλάξει την Ελλάδα και το οποίο είναι το μόνο που έχει πρόγραμμα για την επόμενη μέρα» είπε, υπενθυμίζοντας τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, το έργο του οποίου, όπως ανέφερε, συνέχισαν οι διάδοχοί του.

«Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα αμιγώς προσωποπαγή κόμματα, χωρίς ρίζες, και στα κόμματα που έχουν μία συνέχεια. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα κόμμα, που έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, πρόγραμμα, περιφερειακή συγκρότηση, όργανα, που έχει τα πάνω του και τα κάτω του, τις εσωτερικές ενδεχομένως διαφωνίες και διαξιφισμούς, αλλά πάντα λειτουργεί με ευγένεια, σοβαρότητα, συγκρότηση, και όπως η ιστορία μας δείχνει, και με συνέχεια. Δεν βρίσκομαι σε ένα κόμμα, επειδή βιαζόμουν να τρυπώσω σε κάποιο ψηφοδέλτιο για να μετανιώσω στη συνέχεια, διότι έχω θητεία μέχρι το 2029» τόνισε.

«Η μεγάλη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν οδήγησε σε ένα προσωποπαγές κόμμα, εξού και οι διάδοχοί του, οι πολιτικοί και οι κομματικοί, και στη διακυβέρνηση της χώρας, μεγαλούργησαν, έκαναν σημαντικά πράγματα που άλλαξαν την πατρίδα, και δεν διαλύθηκε το κόμμα, μόλις ο ηγέτης απεβίωσε ή παραιτήθηκε. Τα λέω αυτά για να δούμε και τα συμπεράσματα μας για εγχειρήματα σημερινά και για μελλοντικά που έρχονται στην πατρίδα μας και για όσους ορέγονται να αναλάβουν το πηδάλιο της χώρας» συνέχισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας ουσιαστικά μία σύγκριση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην υπάρχει»

«Εγώ βλέπω ένα κόμμα το οποίο ήταν και το πρώτο στο οποίο εντάχθηκα πολιτικά διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού πριν από τρία χρόνια, το οποίο μάλλον έχει επιλέξει να μην υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται και σύσσωμος ή τουλάχιστον τα κορυφαία στελέχη του θέλουν να μεταφερθούν σε ένα καινούργιο κόμμα, το οποίο μάλλον δεν τους θέλει και παίζουν τη γάτα με το ποντίκι» είπε.

«Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια αφενός ένα κόμμα που διεκδικεί την εξουσία, να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση -αποτελεί και υποβάθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών- και να μην έχει ευρωπαϊκή παρουσία, άρα και ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος στον δρόμο προς την εξουσία, αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι όμως είναι η απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα είδους απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών, όταν βγαίνει κάποιος και λέει ότι εγώ είμαι κόμμα το οποίο κοινοβουλευτικά δεν με ενδιαφέρει να έχω παρουσία και εκπροσώπηση, διότι οι πολιτικές μάχες ως επί το πλείστον στην κοινοβουλευτική αρένα δίνονται» πρόσθεσε.

Απαντώντας σε όσους τον κατηγορούν για μετατοπίσεις στην πολιτική του πορεία, υποστήριξε: «Ήμουν σε ένα κόμμα και παρέμεινα μέχρι την αντιδημοκρατική διαγραφή μου και δεν άκουσα και κανέναν, ή τον κ. Τσίπρα ή κάποιον άλλον, από το καινούργιο κόμμα να τοποθετηθεί εκείνη την εποχή για την άδικη και αντιδημοκρατική διαγραφή μου, ούτε πήγα στον Κασσελάκη, ούτε πήγα στον Φάμελλο, ούτε έφυγα από τον Τσίπρα. Ήμουν σε ένα κόμμα το οποίο άλλαξε τρεις αρχηγούς, δεν υπονόμευσα ποτέ κανέναν από αυτούς, πάντα έδινα τη μάχη για τη δημοκρατική παράταξη, εντάχθηκα σε αυτό το κόμμα με το όραμα της συσπείρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων».

Δεν θα είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές

Ο κ. Φαραντούρης επανέλαβε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν θα κατέβω στις επόμενες εθνικές εκλογές και το λέω 1,5 χρόνο τώρα. Είμαι ευρωβουλευτής και σκοπεύω να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου στην Ευρωβουλή, αλλά κάποιοι τότε αγχώθηκαν. Όμως, με άγχη και εσωτερικές και προσωπικές ανασφάλειες δεν γίνεται πολιτική. Άρα νιώθω μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια που βρίσκομαι σε ένα κόμμα με θεσμική συνέχεια, με συγκρότηση, με ευγένεια, με ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, με τους οποίους υπάρχει συναντίληψη σε ένα κοινό σκοπό και με τους οποίους κάνουμε και πέντε πράγματα για την πατρίδα».